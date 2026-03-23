У Бучі вибухнув невідомий предмет: внаслідок події постраждали двоє правоохоронців, деталі

Уранці 23 березня у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого було пошкоджено вікна. Згодом на тій самій території пролунав ще один вибух, у результаті якого постраждали двоє правоохоронців.

Як повідомляє голова Київської ОВА Микола Калашник на своїй сторінці в Telegram, перший вибух спричинив пошкодження скління у житловому будинку. Після цього неподалік стався ще один підрив невідомого пристрою, внаслідок якого поранення отримали двоє працівників правоохоронних органів.

За попередньою інформацією, обидва поранених перебувають у стані середньої тяжкості. Після надання медичної допомоги вони проходитимуть подальше лікування амбулаторно, без необхідності залишатися у стаціонарі.

Наразі на місці події працюють усі необхідні служби — співробітники поліції, вибухотехнічні підрозділи та рятувальники. Крім того, ділянку цього інциденту ізолювали і фахівці перевіряють територію на наявність інших потенційно небезпечних предметів.

"Прошу жителів бути максимально уважними. У разі виявлення підозрілих або невідомих предметів у жодному разі не наближайтеся до них і не намагайтеся самостійно їх переміщувати. Негайно повідомляйте про такі знахідки до поліції або за номером 101 чи 102", — зауважив Микола Калашник.

Згодом у поліції Київщини заявили, що подію попередньо кваліфікують як теракт. За їхніми даними, повідомлення про вибух їм надійшло близько 5:35 від місцевої жительки, яка повідомила про підрив на вулиці та пошкодження вікон у її будинку. На виклик оперативно прибули правоохоронці, рятувальники та вибухотехніки. Відповідно до процедур реагування на терористичні загрози, територію одразу ізолювали та обмежили доступ.

Однак під час роботи служб на місці інциденту стався ще один вибух, унаслідок якого і були поранені двоє правоохоронців. Наразі слідчі та профільні служби продовжують встановлювати всі обставини події.

