У Чернігові знайшли тіло поліцейського із вогнепальним пораненням

У поліції Чернігівської області повідомили, що тіло співробітника поліції з вогнепальним пораненням знайшли у лісовому масиві у межах Чернігова.

За попередніми висновками правоохоронців, чоловік вчинив самогубство. Інформація про виявлення тіла надійшла до правоохоронних органів 10 квітня. На місці інциденту працюють оперативні служби та слідчо-оперативна група для встановлення всіх деталей трагедії.

Представники поліції висловили співчуття близьким загиблого колеги, проте наразі не розголошують особисті дані поліцейського чи будь-які подробиці щодо зброї, з якої було здійснено постріл.

"Обставини трагедії будуть розслідувати слідчі Державного бюро розслідувань", — зазначили в поліції.

Нагадаємо, 23 березня у Бучі стався вибух невідомого предмета поблизу багатоквартирного житлового будинку. Згодом на тій самій території пролунав ще один вибух, у результаті якого постраждали двоє правоохоронців.

А у СБУ розповіли, як в Одесі затримали кілера з Балкан, якого завербували російські агенти для вбивства офіцера ЗСУ.