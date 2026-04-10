Хотів вбити офіцера ЗСУ: СБУ затримала балканського кілера, якого найняли агенти РФ (відео)

Російського агента, який прибув до Одеси з однієї з країн на Балканах, затримали "на гарячому", коли він із пістолетом намагався "ліквідувати" свою ціль.

Департамент контррозвідки СБУ спільно із Управлінням Служби безпеки в Одеській області зірвав спробу росіян здійснити замовне вбивство офіцера Військово-Морських Сил ЗСУ. Про справу докладно розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ затримала кілера, завербованого Росією

Як встановило розслідування, у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український офіцер.

Кілер вдавав, що ремонтує велосипед, вдягнув балаклаву та чекав на появу автомобіля, за кермом якого перебував військовослужбовець. Коли авто наблизилось до виїзду, агент кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію.

Затримали кілера біля ЖК, де він влаштував засідку Фото: СБУ

У цей момент кілер був затриманий оперативною групою контррозвідки та спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, яка вже тривалий час слідкувала за кілером та документувала кожен його крок.

За матеріалами слідства, завдання ворога виконував завербований російськими спецслужбістами 37-річний житель однієї з Балканських країн.

У лютому 2026 року іноземець під виглядом туриста прибув до столиці України, а згодом поїхав до Одеси виконувати російське замовлення.

Після прибуття до Одеси балканець отримав від куратора з РФ геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями. Далі найманець відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого погодив із росіянами локацію запланованого замаху.

Кілера росіяни завербували у однієї з балканських країн Фото: СБУ

Для конспірації кілер регулярно змінював адреси одеських орендованих квартир та готельних номерів.

Слідчі Служби безпеки повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва обласної прокуратури.

