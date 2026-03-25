Табори російських диверсантів на Балканах: РФ створила цілу мережу для дестабілізації Європи

Росія створила на території Боснії і Герцеговини та Сербії мережу тренувальних таборів, де готували шпигунів і агентів для диверсій по всій Європі. Про це стало відомо з розслідування спецслужб Молдови.

Наразі прокуратура Молдови веде справу стосовно більш ніж 80 осіб, підозрюваних в організації масових заворушень. 20 із них висунуто офіційні обвинувачення, а ще щонайменше двоє людей, які навчалися в російських таборах, підозрюються в причетності до інших актів саботажу у Франції та Німеччині, пише Politico.

Вербували російськомовних молодих людей, які були незадоволені своїм життям і низькими зарплатами. Так, наводиться приклад Максима Рошки з Кишинева, якого завербував його знайомий, покинув роботу в автомайстерні й опинився в тренувальних таборах у Боснії та Сербії. Платили завербованим від 300 до 500 євро, інструкції надходили з Москви.

Розслідування Молдови щодо вербування агентів Росією проводяться на тлі попереджень європейських країн про те, що Москва веде кампанію гібридної війни, спрямовану на дестабілізацію їхньої внутрішньої політики.

Молдавська прокуратура стверджує, що агент, який завербував Рошку, є частиною ширшої агентурної мережі, яку зараз ліквідовано, але яка навчала десятки людей як агентів для пов'язаних із Росією кампаній впливу і дестабілізації. Суд призначено на цей тиждень у Кишиневі.

"Цих молодих людей, які розмовляють російською, завербували, доставили до спеціально організованих таборів і навчили, зокрема, того, як проривати кордони правоохоронних органів. Деяких навчали використання безпілотних пристроїв. І навіть проводили навчання наданню медичної допомоги в разі насильства", — заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаїл-Нічітін.

Табори російських диверсантів на Балканах — як проходило навчання

Максим Рошка привернув увагу молдовської влади 11 жовтня 2024 року, коли його зупинили під час перетину кордону з Румунії на мікроавтобусі Mercedes-Benz.

Усередині автомобіля співробітники поліції виявили сербську і боснійську валюту, ліхтарики, SIM-карти і USB-накопичувачі, а також компоненти дрона, окуляри віртуальної реальності і блоки управління радіозв'язком. Вони також вилучили шість чорних предметів, які під час судового розгляду були описані як одноразові пристрої для скидання гранат із повітря.

Минулого місяця трьох пасажирів мікроавтобуса було засуджено до тюремного ув'язнення терміном від чотирьох до п'яти років за звинуваченням у підбурюванні до масових заворушень. Рошка, який стверджує, що його побили після того, як він відмовився брати участь у тренінгу, виступив як свідок у цій справі.

У суді Рошка заявив, що спочатку він вирушив до Республіки Сербської, регіону Боснії з етнічною сербською більшістю, де його відвезли до густих лісів, що оточують місто Баня-Лука. Там йому та іншим учасникам повідомили, що їх навчать участі в протестах, управлінню дронами та виготовленню димових шашок.

Тренінг відбувався безпосередньо перед президентськими виборами восени 2024 року, на яких проєвропейськи налаштована президентка Молдови Мая Санду мала бути переобрана під час виборчої кампанії, затьмареної втручанням Росії.

Згідно з протоколами судових засідань, учасники заявили, що їм сказали, що якщо Санду переможе на виборах, "у країні почнеться війна, як в Україні".

Один з очевидців описав кілька днів тренувань у таборі з чотирьох наметів, розбитому вздовж річки, де новобранців навчали управлінню дронами за допомогою окулярів і джойстиків. За даними молдавських спецслужб, інструктори входили в міжнародну мережу, пов'язану з російським найманським угрупованням "Вагнер".

Після цього учасників відправили в Баня-Луку для практичного заняття: фіксації місця розташування адміністративних і урядових будівель, а також пошуку потенційних місць запуску безпілотників.

За словами того ж свідка, їх доставив у місто чоловік на ім'я "Мірчо". Молдавські спецслужби після арешту заявили, що Мірчо Ангелов був серед 11 "іноземних громадян, які надавали допомогу тренувальним таборам у Боснії та Герцеговині й Сербії, виступаючи як інструктори".

Громадянин Болгарії Мірчо Ангелов був засуджений паризьким судом минулої осені до трьох років тюремного ув'язнення за змову з метою нанесення червоних відбитків рук на стіну перед Паризьким музеєм Голокосту, що французькі судді назвали скоординованою ззовні операцією з дестабілізації.

У Молдові Ангелова також звинувачують в актах вандалізму в Кишиневі.

Останнім часом Молдова стала одним із головних фронтів гібридної війни Росії проти Європи. Уряд Санду звинуватив Москву у втручанні в референдум 2024 року про вступ країни до ЄС, а також у парламентські вибори наступного року. Москва заперечує втручання у вибори.

