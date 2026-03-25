Лагеря российских диверсантов на Балканах: РФ создала целую сеть для дестабилизации Европы

Россия создала на территории Боснии и Герцеговины и Сербии сеть тренировочных лагерей, где готовили шпионов и агентов для диверсий по всей Европе. Об этом стало известно из расследования спецслужб Молдовы.

Сейчас прокуратура Молдовы ведет дело в отношении более чем 80 человек, подозреваемых в организации массовых беспорядков. 20 из них предъявлены официальные обвинения, а еще как минимум два человека, которые обучались в российских лагерях, подозреваются в причастности к другим актам саботажа во Франции и Германии, пишет Politico.

Вербовали русскоговорящих молодых людей, которые были недовольны своей жизнью и низкими зарплатами. Так, приводится пример Максима Рошки из Кишинева, который был завербован своим знакомым, бросил работу в автомастерской и оказался в тренировочных лагерях в Боснии и Сербии. Платили завербованным от 300 до 500 евро, инструкции поступали из Москвы.

Расследования Молдовы в отношении вербовки агентов Россией проводятся на фоне предупреждений европейских стран о том, что Москва ведет кампанию гибридной войны, направленную на дестабилизацию их внутренней политики.

Молдавская прокуратура утверждает, что завербовавший Рошку агент является части более широкой агентурной сети, которая сейчас ликвидирована, но которая обучала десятки людей в качестве агентов для связанных с Россией кампаний влияния и дестабилизации. Суд назначен на эту неделю в Кишиневе.

"Эти молодые люди, говорящие по-русски, были завербованы, доставлены в специально организованные лагеря и обучены в том числе тому, как прорывать кордоны правоохранительных органов. Некоторых обучали использованию беспилотных устройств. И даже проводили обучение оказанию медицинской помощи в случае насилия", — заявила министр внутренних дел Молдовы Даниэлла Мисаил-Ничитин.

Лагеря российских диверсантов на Балканах — как проходило обучение

Максим Рошка привлек внимание молдавских властей 11 октября 2024 года, когда его остановили при пересечении границы из Румынии на микроавтобусе Mercedes-Benz.

Внутри автомобиля сотрудники полиции обнаружили сербскую и боснийскую валюту, фонарики, SIM-карты и USB-накопители, а также компоненты дрона, очки виртуальной реальности и блоки управления радиосвязью. Они также изъяли шесть черных предметов, которые в ходе судебного разбирательства были описаны как одноразовые устройства для сброса гранат с воздуха.

В прошлом месяце трое пассажиров микроавтобуса были приговорены к тюремному заключению сроком от четырех до пяти лет по обвинению в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Рошка, который утверждает, что его избили после того, как он отказался участвовать в тренинге, выступил в качестве свидетеля по этому делу.

В суде Рошка заявил, что сначала он отправился в Республику Сербскую, регион Боснии с этническим сербским большинством, где его отвезли в густые леса, окружающие город Баня-Лука. Там ему и другим участникам сообщили, что их обучат участию в протестах, управлению дронами и изготовлению дымовых шашек.

Тренинг проходил непосредственно перед президентскими выборами осенью 2024 года, на которых проевропейски настроенная президент Молдовы Майя Санду должна была быть переизбрана в ходе избирательной кампании, омраченной вмешательством России.

Согласно протоколам судебных заседаний, участники заявили, что им сказали, что если Санду победит на выборах, "в стране начнется война, как в Украине".

Один из очевидцев описал несколько дней тренировок в лагере из четырех палаток, разбитом вдоль реки, где новобранцев обучали управлению дронами с помощью очков и джойстиков. По данным молдавских спецслужб, инструкторы входили в международную сеть, связанную с российской наемнической группировкой "Вагнер".

После этого участников отправили в Баня-Луку для практического занятия: фиксации местоположения административных и правительственных зданий, а также поиска потенциальных мест запуска беспилотников.

По словам того же свидетеля, их доставил в город человек по имени "Мирчо". Молдавские спецслужбы после ареста заявили , что Мирчо Ангелов был в числе 11 "иностранных граждан, оказывавших помощь тренировочным лагерям в Боснии и Герцеговине и Сербии, выступая в качестве инструкторов".

Гражданин Болгарии Мирчо Ангелов был приговорен парижским судом прошлой осенью к трем годам тюремного заключения за сговор с целью нанесения красных отпечатков рук на стену перед Парижским музеем Холокоста, что французские судьи назвали скоординированной извне операцией по дестабилизации .

В Молдове Ангелова также обвиняют в актах вандализма в Кишиневе.

В последнее время Молдова стала одним из главных фронтов гибридной войны России против Европы. Правительство Санду обвинило Москву во вмешательстве в референдум 2024 года о вступлении страны в ЕС, а также в парламентские выборы в следующем году. Москва отрицает вмешательство в выборы.

