Оплот российского шпионажа: как РФ в Австрии следит за всей Европой

Австрия не преследует за шпионскую деятельность против других стран, поэтому Вена остается крупнейшим центром российского шпионажа в Европе.

Другие европейские страны выслали в общей сложности сотни российских дипломатов после начала полномасштабной войны в Украине, но в Австрии их сейчас работает около 500, и примерно треть, по оценкам властей страны, занимаются разведкой, сообщает Financial Times.

И на это указывает тот факт, что за последние два года на крышах принадлежащих России зданий, — как дипломатических, так и нет, — появилось множество антенн и систем слежения.

"Это одна из наших главных проблем, связанных с российской деятельностью здесь. Мы знаем, что они используют имеющееся у них оборудование для перехвата правительственных и военных коммуникаций НАТО. Вена приобрела для них огромное значение… это их центр в Европе", — сказал один высокопоставленный европейский дипломат, работающий в Вене.

Відео дня

Россияне поставили средства слежения на все свои здания в Вене

По словам официальных лиц и экспертов, из Вены Россия ведет слежку не только за спутниковыми и электронными коммуникациями в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке.

Даже австрийская служба внутренней разведки (DSN) недавно предупредила, что "технические возможности и адаптивная структура станций радиоэлектронной разведки Российской Федерации в Вене представляют собой значительную угрозу безопасности в сфере контрразведки".

Само появление спутниковых тарелок неудивительно, так как все посольства ставят их для связи со своими столицами, но российские антенны активно используются для наведения на различные спутники, рассказал сотрудник одной из западных спецслужб в Вене, добавив, что для связи с Москвой антенны не нуждаются в переориентации.

Так, накануне Мюнхенской конференции по безопасности в феврале одна из крупнейших таких антенн была переориентирована, а на следующий день после окончания конференции вернулась в прежнее положение.

Источник также сообщил, что за последние два года западные спецслужбы отследили установку новых антенн и других необычных устройств на крышах российских зданий. Одно из главных таких мест – крупнейший российский комплекс в Вене, расположенный на берегу Дуная и называемый Russencity ("Русский город"). Расположенный на восточном берегу Дуная, комплекс "Русский город" занимает территорию в девять акров, окруженную ограждением с усиленной охраной и включающую в себя несколько жилых зданий и школу для детей российских дипломатов.

В центре комплекса находится шестиэтажное восьмиугольное здание, в котором размещается российская миссия при ООН, а крыша покрыта спутниковыми антеннами. Комплекс был заказан Юрием Андроповым, многолетним главой КГБ, который некоторое время возглавлял Советский Союз. По словам историка шпионажа Томаса Риглера, он был спроектирован городским архитектором Москвы как "подчеркивание стратегической важности Вены" и роль "шпионского логова" была изначально "заложена в его конструкцию".

массивное здание Russencity было построено для шпионажа

Инвестиции окупились. В то время как российские агенты находятся под огромным давлением в других частях Европы, Вена стала для них процветающим городом.

Эрих Мехель, представитель NomenNescio – коллектива местных специалистов в области электронных коммуникаций, говорит, что это очень удачное место, потому что в 100 с лишним километрах к востоку расположена одна из главных спутниковых станций Европы, говорит. А в самой Вене находятся представительства многих международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ и ОПЕК.

В 2023 году в австрийском посольстве РФ числилось более 180 аккредитованных дипломатов, треть которых также, по оценкам западных спецслужб, использовала свой статус для сбора разведывательной информации. Местный закон позволяет преследовать лишь за деятельность, "наносящую ущерб Австрии".

Австрия нейтральна и не является членом НАТО, но в последние годы прилагает значительные усилия для восстановления отношений в сфере безопасности с другими европейскими странами. Частью этих усилий стало признание — по крайней мере, за закрытыми дверями — того, что Россия представляет собой общую угрозу.

Возможно, дипломатическая высылка не рассматривается, но, как заявил один австрийский сотрудник службы безопасности, это не означает, что нет других способов, с помощью которых Австрия может помочь сдерживать и пресекать деятельность России, враждебную европейским интересам.

В разведке, добавил он, иногда лучше наблюдать, чем действовать.

