Слежка и "медовые ловушки": как Кремль терроризирует британских дипломатов в Москве

Утверждается, что британские дипломаты и прочие дипломаты стран НАТО сталкиваются с таким количеством угроз, что их специально инструктируют, как вести себя в России.

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Британские дипломаты, которые получают назначение в Москву, оказываются на одной из самых напряженных должностей в мире. Сообщается, что их "берут на карандаш" с того момента, как они сходят с трапа самолета, их квартиры обыскивают, а на улице могут напасть. Об этом пишет Express.

Решение Британского МИД в среду выслать одного российского дипломата с супругой стало прямым ответом на решение Москвы выслать двух британских дипломатов по ложным обвинениям в "шпионаже" неделей ранее. Обе столицы играют в игру в посольский настольный теннис с возросшей энергией по мере роста напряженности из-за Украины. Только за последние 12 месяцев из России были высланы семь британских дипломатов .

Но есть и другой уровень преследований, который происходит за кулисами. Журналисты, которые общались с посольскими работниками в Москве, отмечают, что это происходит постоянно и такое взаимодействие направлено на то, чтобы психологически выбить из колеи дипломатов любого ранга до такой степени, что они перестают нормально функционировать и, в конечном итоге, уходят. Причем многие методы используются еще со времен Холодной войны.

Как следят за дипломатами из ЕС в Москве

Начинается все с тщательного и криминалистического анализа ФСБ каждого британского (и не только) дипломата, работающего в Москве. Оцениваются личные обстоятельства и выявляются потенциальные уязвимости.

В конце концов, предпринимаются попытки установить сексуальную ориентацию и потенциальные наклонности. Россия — государство слежки, и даже самые личные подробности выясняются со временем. Несмотря на дорогостоящую войну в Украине, нет недостатка в офицерах разведки, агентах и ​​активах, которые выполняют поручения Кремля.

Посольство Великобритании в Москве Фото: РИА Новости

Дипломаты знают, что когда они выходят с территории британского посольства возле Новоарбатского моста, могут быть уверены, что за ними будут следить по пути в их якобы личные апартаменты в центре города и обратно.

В 2007 году бывший посол Великобритании сэр Тони Брентон стал жертвой трехмесячной кампании травли со стороны прокремлевской молодежной группы "Наши".

Они следовали за ним повсюду, забрасывали его машину листовками, кричали на него на встречах и прекратили это делать только по указанию Владимира Путина.

Однако вскоре этот дух примирения закончился, когда Путин выступил со своей печально известной речью на Мюнхенской конференции по безопасности, объявив о конце так называемого однополярного мира.

В некоторых случаях запугивание может быть сопряжено с физической угрозой, когда нанятые толпой люди публично нападают на дипломатов на улицах.

Квартиры дипломатов взламывают, оставляют там визитки, или просто намеки на то, что здесь кто-то был: разбитая ваза, или несмытая вода в туалете.

Исландские дипломаты вспоминали, как приходили домой и обнаруживали, что все окна открыты посреди зимы, а на диване — следы от сигареты. Одна исландская дипломатка-вегетарианка, обнаружила в своем холодильнике стейк.

"Их послание ясно: мы знаем, где вы живете, мы можем войти, когда захотим, и мы наблюдаем", — отмечают журналисты.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу был послом Великобритании в России во время покушения на Скрипалей.

Резиденция британского посла находится напротив Кремля Фото: РИА Новости

"Цель состоит в том, чтобы подорвать способность посольства функционировать, снизить моральный дух и затруднить процесс убеждения людей занять должность в Москве", — рассказывал Бристоу.

Поэтому в Москву едут только самые стойкие, которых специально отбирают после долгих собеседований. Группа безопасности Министерства иностранных дел проводит комплексную подготовку по выживанию в условиях слежки: от базовой кибербезопасности и телефонной безопасности до борьбы с "медовыми ловушками" – подосланными красавицами и красавцами, которые соблазняют дипломатов.

Им говорят прямо: если вы лысеющий, седеющий и слегка пузатый 50-летний мужчина, вы должны признать это и спросить себя, почему симпатичная юная девушка, или парень проявляют к вам интерес?

Напомним, посол России в Болгарии оказалась в центре скандала. Элеонора Митрофанова явилась на выставку, откуда ее выгнали с позором.