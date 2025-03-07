"Это не Москва": посолку РФ в Болгарии выгнали с художественной выставки (видео)
Молодая девушка назвала посолку России "убийцей" и оскорбила из-за российско-украинской войны. Другие посетители присоединились к скандированию "Это не Москва".
В столице Болгарии Софии посолку РФ Элеонору Митрофанову Инцидент произошел вечером 7 марта во время открытия выставки нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls в галерее "Квадрат 500", сообщает болгарская служба "Радио Свобода".
На снятом журналисткой Ивой Рудниковой видео можно увидеть, как Элеонора Митрофанова входит в одну из комнат галереи. Молчание прерывают возгласы молодой девушки, которая на болгарском языке называет русскую посолку "убийцей".
"Это не Москва, это Европа", — кричит молодая женщина.
Митрофанова отвечает на русском: "Здесь не Киев".
Когда россиянка идет в другой зал, девушка (по данным журналистов, ее имя — Наталья Тодорова) идет за ней, выкрикивая "Слава Украине!" В соседней комнате люди присоединяются к скандированию "Это не Москва!"
Читать также
Доллары "белые" и "синие". Почему обменники ставят двойные курсы и что с этим делать
Семьи северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ, будут казнены, — СМИ
Мобилизация 2024: сколько киевлян объявили в розыск и скольких доставили в ТЦК принудительно
Ученый из Гарварда неожиданно доказал существование Бога: помогла математическая формула (фото)
Элеонора Митрофанова является чрезвычайным и полномочным послом РФ в Болгарии с 15 января 2021 года. В июне 2022 года она заявляла, что РФ может разорвать отношения с Болгарией из-за высылки 70 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.
Guerrilla Girls ("Партизанские девушки") — это коллектив художниц, которые сохраняют анонимность под масками горилл, по их словам, своими работами они стремятся разоблачать гендерные и этнические предубеждения и коррупцию в искусстве, кино, политике и поп-культуре. Две основательницы коллектива с псевдонимами Фрида Кало и Кете Кольвиц вечером 6 марта презентовали в галерее "Квадрат 500" выставку "Искусство быть непослушным".
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 марта сообщил, что Великобритания передала Украине деньги из замороженных активов РФ. Сумма составляет около 39,1 миллиарда гривен по актуальному курсу. Средства обещают потратить на усиление обороноспособности.
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 6 марта раскритиковал последние действия США и отметил, что администрация президента Дональда Трампа поставила под сомнение единство всего западного мира.
Читать также
О гарантиях и граблях: какие выводы Украине нужно сделать из истории с Трампом
Блицкриг Дональда Трампа. Как новый президент заставляет всех метаться и кричать от ужаса
"Рейган переворачивается в могиле": сенатор Слоткин "разнесла" Трампа на фоне последних событий (видео)
США готовы начать войну с Китаем, — министр обороны Пит Хегсет