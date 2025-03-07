"Это не Москва": посолку РФ в Болгарии выгнали с художественной выставки (видео)

Молодая девушка назвала посолку России "убийцей" и оскорбила из-за российско-украинской войны. Другие посетители присоединились к скандированию "Это не Москва".

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В столице Болгарии Софии посолку РФ Элеонору Митрофанову Инцидент произошел вечером 7 марта во время открытия выставки нью-йоркского активистского коллектива Guerrilla Girls в галерее "Квадрат 500", сообщает болгарская служба "Радио Свобода".

На снятом журналисткой Ивой Рудниковой видео можно увидеть, как Элеонора Митрофанова входит в одну из комнат галереи. Молчание прерывают возгласы молодой девушки, которая на болгарском языке называет русскую посолку "убийцей".

"Это не Москва, это Европа", — кричит молодая женщина.

Митрофанова отвечает на русском: "Здесь не Киев".

Когда россиянка идет в другой зал, девушка (по данным журналистов, ее имя — Наталья Тодорова) идет за ней, выкрикивая "Слава Украине!" В соседней комнате люди присоединяются к скандированию "Это не Москва!"

Элеонора Митрофанова является чрезвычайным и полномочным послом РФ в Болгарии с 15 января 2021 года. В июне 2022 года она заявляла, что РФ может разорвать отношения с Болгарией из-за высылки 70 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

Guerrilla Girls ("Партизанские девушки") — это коллектив художниц, которые сохраняют анонимность под масками горилл, по их словам, своими работами они стремятся разоблачать гендерные и этнические предубеждения и коррупцию в искусстве, кино, политике и поп-культуре. Две основательницы коллектива с псевдонимами Фрида Кало и Кете Кольвиц вечером 6 марта презентовали в галерее "Квадрат 500" выставку "Искусство быть непослушным".

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 7 марта сообщил, что Великобритания передала Украине деньги из замороженных активов РФ. Сумма составляет около 39,1 миллиарда гривен по актуальному курсу. Средства обещают потратить на усиление обороноспособности.

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 6 марта раскритиковал последние действия США и отметил, что администрация президента Дональда Трампа поставила под сомнение единство всего западного мира.