"Це не Москва": посолку РФ у Болгарії вигнали з художньої виставки (відео)

Молода дівчина назвала посолку Росії "вбивцею" та заганьбила через російсько-українську війну. Інші відвідувачі приєдналися до скандування "Це не Москва".

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В столиці Болгарії Софії посолку РФ Елеонору Митрофанову Інцидент стався ввечері 7 березня під час відкриття виставки нью-йоркського активістського колективу Guerrilla Girls в галереї "Квадрат 500", повідомляє болгарська служба "Радіо Свобода".

На знятому журналісткою Івою Рудниковою відео можна побачити, як Елеонора Митрофанова входить до однієї з кімнат галереї. Мовчання переривають вигуки молодої дівчини, яка болгарською мовою називає російську посолку "вбивцею".

"Це не Москва, це Європа", — кричить молода жінка.

Митрофанова відповідає російською: "Тут не Київ".

Коли росіянка йде до іншого залу, дівчина (за даними журналістів, її ім'я — Наталія Тодорова) йде за нею, вигукуючи "Слава Україні!" В сусідній кімнаті люди приєднуються до скандування "Це не Москва!"

Елеонора Митрофанова є надзвичайним і повноважним послом РФ у Болгарії з 15 січня 2021 року. У червні 2022 року вона заявляла, що РФ може розірвати відносини з Болгарією через висилку 70 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

Guerrilla Girls ("Партизанські дівчата") — це колектив художниць, які зберігають анонімність під масками горил.За їхніми словами, своїми роботами вони прагнуть викривати гендерні та етнічні упередження та корупцію в мистецтві, кіно, політиці та попкультурі. Дві засновниці колективу із псевдонімами Фріда Кало та Кете Кольвіц ввечері 6 березня презентували в галереї "Квадрат 500" виставку "Мистецтво бути неслухняним".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 7 березня повідомив, що Велика Британія передала Україні гроші із заморожених активів РФ. Сума складає близько 39,1 мільярда гривень за актуальним курсом. Кошти обіцяють витратити на посилення обороноздатності.

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 6 березня розкритикував останні дії США та зазначив, що адміністрація президента Дональда Трампа поставила під сумнів єдність усього західного світу.