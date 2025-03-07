Україна отримала гроші із заморожених активів РФ: на що витратять понад 39 млрд гривень

Прем’єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що згодом самі активи будуть конфісковані на користь України. Також він підписав угоду щодо понад 88 мільярдів гривень на відновлення.

Related video

Велика Британія передала Україні перші кошти, отримані з доходів від заморожених російських активів. Про це 7 березня заявив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна отримала 752 мільйони фунтів (за актуальним курсом це — 39,1 мільярда гривень) у межах ініціативи G7 ERA. Гроші обіцяють спрямувати на зміцнення обороноздатності.

"Дякую уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну", — заявив прем’єр.

З його слів, Київ розраховує, що активи РФ будуть конфісковані й передані на користь держави.

Також Шмигаль повідомив, що 6 березня була підписана угода з Європейським інвестиційним банком. Йдеться про 2 мільярди євро (88,6 мільярда гривень) на відновлення України.

"Ці фінансові ресурси будуть спрямовані на проєкти в енергетиці, транспорті, експортній інфраструктурі, а також на відновлення шкіл, лікарень, водопостачання та теплопостачання", — уточнив прем’єр.

Нагадаємо, у ЗМІ передали, що 6 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував висновки саміту Європейської ради про підтримку українців та досягнення справедливого миру з надійними гарантіями. Їх підтримали 26 з 27 країн-членів, але вирішальну роль зіграло одне вето.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що президент Володимир Зеленський не буде перепрошувати за конфлікт у Білому домі, адже був "абсолютно правий і за формою, і за змістом". Однак угода про корисні копалини — на столі переговорів зі США.