"Помилки не було": Зеленський не буде перепрошувати, але угода про копалини на столі, — ОП

Радник Михайло Подоляк навів цілий список пунктів, у яких позиції Києва й Вашингтона розходяться. Він наголосив, що військова допомога була вигідна США, а Україні доведеться не вперше адаптуватись до припинення потоку зброї.

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Після емоційної зустрічі президента Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом Україну позбавили постачань американської зброї та доступу до розвідданих. Останні події в інтерв’ю Le Point 7 березня прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Про суперечку в Білому домі

Політик заявив, що Київ не буде перепрошувати за "нібито помилку, якої не було".

"Він був абсолютно правий і за формою, і за змістом, намагаючись донести до наших американських партнерів ключову ідею: нічого не буде зроблено без примусу до Росії. Розраховуючи на добровільні поступки Москви, неможливо досягти позитивних результатів", — прокоментував він позицію Зеленського.

Подоляк наголосив, що без примусу РФ мирні переговори неможливі. З його слів, президент невтомно пояснює партнерам, що це за війна і хто її розв’язав.

"Викладаючи наші розбіжності, я сподіваюся, що потім ми досягнемо консенсусу з певної кількості пунктів: ми не можемо вести переговори з Росією; останній не хоче миру; він продовжує бомбити цивільне населення; вона не хоче глобалізованого світу, де панують Сполучені Штати; вона не хоче розвивати власну економіку, а воліє проводити завойовницьку політику, зокрема щодо країн колишньої Східної Європи", — зауважив він.

Про призупинення допомоги

Коментуючи призупинення постачань військової допомоги від США, радник згадав, що Україна вже пережила подібну паузу, яка тривала пів року, і адаптувалася.

"Отже, це можливо зробити знову. Ми знаємо, скільки це коштує", — запевнив він.

Подоляк розповів, що за рік українське виробництво зброї вийшло на інший рівень, а європейські партнери допоможуть у пошуку альтернатив.

"Однак це складна ситуація. Ми зіткнемося з цим, порадимося з нашими європейськими друзями та знайдемо рішення. Зрештою, ми будемо шукати компроміс із Вашингтоном", — визнав він.

Політик повідомив, що на сьогодні загальна сума американської допомоги становить 114 мільярдів доларів, а не 300 або 500. Він зауважив, що третина цієї суми була витрачена на постачання, а решта пішла американським військовим компаніям, тож підтримка "дуже вигідна" самим США.

Про відносини з Вашингтоном

Радник припустив, що Трамп зацікавлений у створенні справедливого світу, поділяючи це бачення з Європою й Україною, але не з Кремлем.

"Для України важливо підтримувати позитивні двосторонні відносини зі Сполученими Штатами. Щоб розв’язати цю загарбницьку війну, рамка для обговорення має включати Україну, країну, що зазнала атаки, ЄС, великого сусіда, стурбованого війною на своєму кордоні, і Сполучені Штати, гаранта глобальної безпеки", — наголосив він.

Подоляк пояснив, що США — це найбільший виробник військової техніки. Країна має багато ліцензій, які потрібні Україні для застосування цієї зброї. Окрім того, дипломатична підтримка Америки "має вагу, незрівнянну з підтримкою інших держав".

Про угоди щодо корисних копалин

Політик підтвердив, що на столі переговорів зі США є попередня рамкова угода про спільну розробку рідкісноземельних елементів.

"Ця угода важлива як для України, так і для Сполучених Штатів, оскільки відкриває двері до стратегічного партнерства між нашими двома країнами. Вона чітко регламентує умови інвестування та спосіб розподілу прибутку", — пояснив він.

Однак радник наголосив, що без гарантій безпеки таке стратегічне партнерство "нежиттєздатне", адже РФ завжди бажатиме атакувати Україну.

Нагадаємо, у "Мілітарному" з посиланням на джерела повідомили, що урядових та приватних користувачів з України позбавили доступу до супутникових знімків компанії Maxar Technologies. Це відбулося після заборони Вашингтону надавати Україні розвіддані.

У Bulgarian Military повідомили, що нова заборона США ставить під питання ефективність британських крилатих ракет Storm Shadow.