"Ошибки не было": Зеленский не будет извиняться, но соглашение об ископаемых на столе, — ОП

Советник Михаил Подоляк привел целый список пунктов, в которых позиции Киева и Вашингтона расходятся. Он отметил, что военная помощь была выгодна США, а Украине придется не впервые адаптироваться к прекращению потока оружия.

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После эмоциональной встречи президента Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом Украину лишили поставок американского оружия и доступа к разведданным. Последние события в интервью Le Point 7 марта прокомментировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

О споре в Белом доме

Политик заявил, что Киев не будет извиняться за "якобы ошибку, которой не было".

"Он был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую идею: ничего не будет сделано без принуждения к России. Рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно достичь положительных результатов", — прокомментировал он позицию Зеленского.

Подоляк отметил, что без принуждения РФ мирные переговоры невозможны. По его словам, президент неутомимо объясняет партнерам, что это за война и кто ее развязал.

"Излагая наши разногласия, я надеюсь, что потом мы достигнем консенсуса по определенному количеству пунктов: мы не можем вести переговоры с Россией; последний не хочет мира; он продолжает бомбить гражданское население; она не хочет глобализированного мира, где господствуют Соединенные Штаты; она не хочет развивать собственную экономику, а предпочитает проводить завоевательную политику, в частности в отношении стран бывшей Восточной Европы", — отметил он.

О приостановлении помощи

Комментируя приостановление поставок военной помощи от США, советник вспомнил, что Украина уже пережила подобную паузу, которая длилась полгода, и адаптировалась.

"Итак, это возможно сделать снова. Мы знаем, сколько это стоит", — заверил он.

Подоляк рассказал, что за год украинское производство оружия вышло на другой уровень, а европейские партнеры помогут в поиске альтернатив.

"Однако это сложная ситуация. Мы столкнемся с этим, посоветуемся с нашими европейскими друзьями и найдем решение. В конце концов, мы будем искать компромисс с Вашингтоном", — признал он.

Политик сообщил, что на сегодня общая сумма американской помощи составляет 114 миллиардов долларов, а не 300 или 500. Он отметил, что треть этой суммы была потрачена на поставки, а остальное пошло американским военным компаниям, поэтому поддержка "очень выгодна" самим США.

Об отношениях с Вашингтоном

Советник предположил, что Трамп заинтересован в создании справедливого мира, разделяя это видение с Европой и Украиной, но не с Кремлем.

"Для Украины важно поддерживать позитивные двусторонние отношения с Соединенными Штатами. Чтобы развязать эту захватническую войну, рамка для обсуждения должна включать Украину, страну, подвергшуюся атаке, ЕС, большого соседа, обеспокоенного войной на своей границе, и Соединенные Штаты, гаранта глобальной безопасности", — подчеркнул он.

Подоляк объяснил, что США — это крупнейший производитель военной техники. Страна имеет много лицензий, которые нужны Украине для применения этого оружия. Кроме того, дипломатическая поддержка Америки "имеет вес, несравнимый с поддержкой других государств".

О соглашении по полезным ископаемым

Политик подтвердил, что на столе переговоров с США есть предварительное рамочное соглашение о совместной разработке редкоземельных элементов.

"Это соглашение важно как для Украины, так и для Соединенных Штатов, поскольку открывает двери к стратегическому партнерству между нашими двумя странами. Оно четко регламентирует условия инвестирования и способ распределения прибыли", — пояснил он.

Однако советник подчеркнул, что без гарантий безопасности такое стратегическое партнерство "нежизнеспособно", ведь РФ всегда будет желать атаковать Украину.

Напомним, в "Милитарном" со ссылкой на источники сообщили, что правительственных и частных пользователей из Украины лишили доступа к спутниковым снимкам компании Maxar Technologies. Это произошло после запрета Вашингтона предоставлять Украине разведданные.

В Bulgarian Military сообщили, что новый запрет США ставит под вопрос эффективность британских крылатых ракет Storm Shadow.