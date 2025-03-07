Украина получила деньги с замороженных активов РФ: на что потратят более 39 млрд гривен

Премьер Денис Шмыгаль выразил надежду, что впоследствии сами активы будут конфискованы в пользу Украины. Также он подписал соглашение о более 88 миллиардов гривен на восстановление.

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Великобритания передала Украине первые средства, полученные из доходов от замороженных российских активов. Об этом 7 марта заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Украина получила 752 миллиона фунтов (по актуальному курсу это — 39,1 миллиарда гривен), в рамках инициативы G7 ERA. Деньги обещают направить на укрепление обороноспособности.

"Спасибо правительству Великобритании и нашим партнерам из G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину", — заявил премьер.

По его словам, Киев рассчитывает, что активы РФ будут конфискованы и переданы в пользу государства.

Также Шмыгаль сообщил, что 6 марта было подписано соглашение с Европейским инвестиционным банком. Речь идет о 2 миллиардах евро (88,6 миллиарда гривен) на восстановление Украины.

"Эти финансовые ресурсы будут направлены на проекты в энергетике, транспорте, экспортной инфраструктуре, а также на восстановление школ, больниц, водоснабжения и теплоснабжения", — уточнил премьер.

Напомним, в СМИ передали, что 6 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выводы саммита Европейского совета о поддержке украинцев и достижении справедливого мира с надежными гарантиями. Их поддержали 26 из 27 стран-членов, но решающую роль сыграло одно вето.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что президент Владимир Зеленский не будет извиняться за конфликт в Белом доме, ведь был "абсолютно прав и по форме, и по содержанию". Однако соглашение о полезных ископаемых — на столе переговоров с США.