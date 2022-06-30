РФ може розірвати відносини з Болгарією після висилки 70 дипломатів, — посол

За словами російського посла Елеонори Митрофанової, подальші кроки можуть бути кардинальними. Кремль поставив офіційній Софії ультиматум: скасувати висилку співробітників посольства до 1 липня.

Посол РФ у Болгарії Елеонора Митрофанова попередила болгарське керівництво про те, що Москва може розірвати дипломатичні відносини з Софією, якщо рішення про висилку 70 російських дипломатів залишиться чинним. Про це повідомляє BNT.

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За словами дипломата, Росія може піти на кардинальні кроки у відповідь на рішення болгарської влади.

"Дипломатичні відносини можуть бути розірвані, — уточнила дипломат. — Москва ухвалить рішення".

Також, за деякими даними, представники РФ направили Болгарії ноту протесту, вимагаючи скасувати висилку дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

У МЗС Болгарії підтвердили, що Росія поставила ультиматум: переглянути рішення про висилку співробітників посольства до полудня 1 липня, інакше порушать питання про закриття російського диппредставництва.

Нагадаємо, що президент Індонезії передав Володимиру Путіну послання від Зеленського. Джоко Відодо передав послання українського лідера, повідомивши про свою готовність допомогти у налагодженні двосторонніх спілкувань Києва та Москви.

Раніше Фокус повідомляв, що за глузування з Путіна влада РФ вручила британському послу ноту протесту. Таке рішення було і після інциденту на саміті НАТО, де британський прем'єр запропонував колегам з інших країн зняти піджаки, щоб здаватися "крутішим" Путіна на відомих фото з оголеним торсом і кіньми.