РФ может разорвать отношения с Болгарией после высылки 70 дипломатов, — посол

По словам российского посла Элеоноры Митрофановой, дальнейшие шаги могут быть кардинальными. Кремль поставил официальной Софии ультиматум: отменить высылку сотрудников посольства до 1 июля.

Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова предупредила болгарское руководство о том, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Софией, если решение о высылке 70 российских дипломатов останется в силе. Об этом сообщает BNT.

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По словам дипломата, Россия может пойти на кардинальные шаги в ответ на решение болгарских властей.

"Дипломатические отношения могут быть разорваны, — уточнила дипломат. — Москва примет решение".

Также по некоторым данным, представители РФ направили Болгарии ноту протеста, требуя отменить высылку дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

В МИД Болгарии подтвердили, что Россия поставила ультиматум: пересмотреть решение о высылке сотрудников посольства до полудня 1 июля, в противном случае будет поднят вопрос о закрытии российского диппредставительства.

Напомним, что президент Индонезии передал Владимиру Путину послание от Зеленского. Джоко Видодо передал послание украинского лидера, сообщив о своей готовности помочь в налаживании двусторонних общений Киева и Москвы.

Ранее Фокус сообщал, что за насмешки над Путиным власти РФ вручили британскому послу ноту протеста. Такое решение последовало в том числе и после инцидента на саммите НАТО, где британский премьер предложил коллегам из других стран снять пиджаки, чтобы казаться "круче" Путина на известных фото с оголенным торсом и лошадьми.