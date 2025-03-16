Стеження і "медові пастки": як Кремль тероризує британських дипломатів у Москві

Стверджується, що британські дипломати та інші дипломати країн НАТО стикаються з такою кількістю загроз, що їх спеціально інструктують, як поводитися в Росії.

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Британські дипломати, які отримують призначення до Москви, опиняються на одній із найбільш напружених посад у світі. Повідомляється, що їх "беруть на олівець" відтоді, як вони сходять із трапа літака, їхні квартири обшукують, а на вулиці можуть напасти. Про це пише Express.

Рішення Британського МЗС у середу вислати одного російського дипломата з дружиною стало прямою відповіддю на рішення Москви вислати двох британських дипломатів за неправдивими звинуваченнями в "шпигунстві" тижнем раніше. Обидві столиці грають у гру в посольський настільний теніс зі збільшеною енергією в міру зростання напруженості через Україну. Тільки за останні 12 місяців з Росії було вислано сім британських дипломатів .

Але є й інший рівень переслідувань, який відбувається за лаштунками. Журналісти, які спілкувалися з посольськими працівниками в Москві, зазначають, що це відбувається постійно і така взаємодія спрямована на те, щоб психологічно вибити з колії дипломатів будь-якого рангу до такої міри, що вони перестають нормально функціонувати і зрештою йдуть. Причому багато методів використовують ще з часів Холодної війни.

Як стежать за дипломатами з ЄС у Москві

Починається все з ретельного і криміналістичного аналізу ФСБ кожного британського (і не тільки) дипломата, який працює в Москві. Оцінюються особисті обставини та виявляються потенційні вразливості.

Зрештою, робляться спроби встановити сексуальну орієнтацію і потенційні нахили. Росія — держава стеження, і навіть найособистіші подробиці з'ясовуються з часом. Незважаючи на дорогу війну в Україні, не бракує офіцерів розвідки, агентів і активів, які виконують доручення Кремля.

Посольство Великої Британії в Москві Фото: РИА Новости

Дипломати знають, що коли вони виходять з території британського посольства біля Новоарбатського мосту, можуть бути впевнені, що за ними стежитимуть дорогою до їхніх нібито особистих апартаментів у центрі міста і назад.

У 2007 році колишній посол Великої Британії сер Тоні Брентон став жертвою тримісячної кампанії цькування з боку прокремлівської молодіжної групи "Наші".

Вони слідували за ним всюди, закидали його машину листівками, кричали на нього на зустрічах і припинили це робити тільки за вказівкою Володимира Путіна.

Однак незабаром цей дух примирення закінчився, коли Путін виступив зі своєю сумнозвісною промовою на Мюнхенській конференції з безпеки, оголосивши про кінець так званого однополярного світу.

У деяких випадках залякування може бути пов'язане з фізичною загрозою, коли найняті натовпом люди публічно нападають на дипломатів на вулицях.

Квартири дипломатів зламують, залишають там візитівки, або просто натяки на те, що тут хтось був: розбита ваза, або незмита вода в туалеті.

Ісландські дипломати згадували, як приходили додому і виявляли, що всі вікна відчинені посеред зими, а на дивані — сліди від сигарети. Одна ісландська дипломатка-вегетаріанка, виявила у своєму холодильнику стейк.

"Їхнє послання зрозуміле: ми знаємо, де ви живете, ми можемо увійти, коли захочемо, і ми спостерігаємо", — зазначають журналісти.

Посол Великої Британії в Росії Лорі Брістоу був послом Великої Британії в Росії під час замаху на Скрипалів.

Резиденція британського посла розташована навпроти Кремля Фото: РИА Новости

"Мета полягає в тому, щоб підірвати здатність посольства функціонувати, знизити моральний дух і ускладнити процес переконання людей обійняти посаду в Москві", — розповідав Брістоу.

Тому до Москви їдуть тільки найстійкіші, яких спеціально відбирають після довгих співбесід. Група безпеки Міністерства закордонних справ проводить комплексну підготовку з виживання в умовах стеження: від базової кібербезпеки та телефонної безпеки до боротьби з "медовими пастками" — підісланими красунями та красенями, які спокушають дипломатів.

Їм кажуть прямо: якщо ви лисіючий, сивий і злегка пузатий 50-річний чоловік, ви маєте визнати це і запитати себе, чому симпатична юна дівчина, або хлопець виявляють до вас інтерес?

Нагадаємо, посол Росії в Болгарії опинилася в центрі скандалу. Елеонора Митрофанова з'явилася на виставку, звідки її вигнали з ганьбою.