Российские шпионы скупают недвижимость вблизи военных объектов Европы, — СМИ

Российские шпионы покупают недвижимость вблизи военных и гражданских объектов по всей Западной Европе, а затем превращают это имущество в пункты координированного наблюдения или штабы для тайных атак.

Российские спецслужбы якобы приобрели в десятках европейских государств жилье, склады, заброшенные школы и даже целые острова, пишет The Telegraph.

"Используя слабые правовые рамки, российские спецслужбы покупают недвижимость вблизи военных и гражданских объектов по крайней мере в дюжине европейских стран", — говорится в материале.

Приобретенные объекты россияне планируют использовать как стартовые площадки для координированного наблюдения, саботажа и тайных атак.

Действующие и бывшие офицеры трех европейских разведывательных агентств рассказали журналистам, что они боятся, что Россия уже может иметь взрывчатку, дроны, оружие и агентов под прикрытием на некоторых из этих объектов. Не исключено, что в кризисной ситуации Россия будет готова их привлечь, в частности, упоминаются поджоги в Лондоне и Варшаве, а также бомбы в посылках и покушения на убийства.

По данным издания, некоторые представители западной разведки боятся, что эти инциденты могут быть лишь "тестовыми запусками".

В разведке не исключают, что вместо того, чтобы начать обычное военное нападение, Кремль может попытаться проверить решимость НАТО в "серой зоне". Для этого Россия может организовать атаки большего масштаба, чтобы парализовать транспортные, коммуникационные и энергетические сети.

"Кампания по саботажу менее вероятно приведет к консенсусу по применению статьи 5, чем обычная российская военная операция", — отметил один из неназванных собеседников издания.

Авторы материала подчеркнули, что Москву также подозревают в использовании шпионских кораблей и судов теневого флота для того, чтобы размещать датчики и взрывчатку с дистанционным подрывом вблизи подводных кабелей в водах Великобритании и других местах.

В статье отмечается, что покупая недвижимость рядом с военными базами и важной гражданской инфраструктурой, Россия может преследовать подобную стратегию и на суше.

