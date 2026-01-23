Бывший шпион рассказал, как спецслужбы могут подслушивать через смартфон и телевизор (видео)

Наши гаджеты делают больше, чем мы думаем. Бывший сотрудник ЦРУ сделал тревожное заявление о цифровой безопасности, которое звучит как сюжет серии "Черное зеркало".

Экс-аналитик разведки Джон Кириаку стал гостем подкаста Diary of a CEO, который ведет Стивен Бартлетт. В разговоре он откровенно рассказал, насколько уязвимы устройства, которые люди ежедневно носят в карманах и ставят у себя дома. Об этом пишет Unilad.

Кириаку является единственным сотрудником ЦРУ, получивший тюремный срок за разоблачение секретной программы "усиленных допросов", включая пытку водой. После публикации документов он провел два года в федеральной тюрьме и еще несколько месяцев под домашним арестом.

Во время беседы Бартлетт задал вопрос о цифровой безопасности и защите личных данных. Ответ эксперта был прямым и пугающим. По словам Кириаку, современные гаджеты нельзя считать защищенными ни при каких условиях.

Он подчеркнул, что угрозу представляют не только американские спецслужбы, но и структуры других стран (от Европы до Азии и Ближнего Востока). По его словам, почти все развитые государства обладают технологиями взлома и удаленного доступа к устройствам.

Смарт-телевизоры и скрытые микрофоны

Отдельно бывший разведчик вспомнил утечки, известные как "Документы Убежища 7". Согласно этим материалам, спецслужбы способны превращать смарт-телевизоры в прослушивающие устройства даже когда экран выключен.

Телевизор, по его утверждению, может улавливать разговоры в комнате и передавать их удаленно. Кириаку отметил, что подобные технологии существовали еще десятилетия назад и лишь стали совершеннее.

Автомобиль как оружие

Самым тревожным прозвучало заявление о возможностях удаленного вмешательства в электронные системы автомобилей. По словам экс-сотрудника ЦРУ, компьютер автомобиля может быть взломан дистанционно, вплоть до полной потери управления.

Американец утверждает, что такие технологии теоретически позволяют спровоцировать аварию, изменить траекторию движения или вывести машину из строя без физического контакта.

