Таинственное появление у Алькатраса: туристов поставил в тупик загадочный гость (видео)

Туристы заметили дикое животное, которое самостоятельно доплыло до острова Алькатрас у берегов Сан-Франциско. Необычный момент попал на видео.

В воскресенье у берегов Алькатраса произошло необычное событие. Койот, плывущий "по-собачьи", выбрался на скалистый берег острова. Неожиданный гость удивил туристов и сотрудников ныне популярной достопримечательности. Никто не ожидал увидеть дикое животное рядом с бывшей тюрьмой. Об этом пишет New York Post.

Представитель Национальная зона отдыха "Голден Гейт" Джулиан Эспиноза сообщил, что это первый зафиксированный случай появления койота на Алькатрасе.

Одному из туристов удалось снять происшедшее на видео. На кадрах, что животное стоит на камнях и заметно дрожит от холода и усталости. Очевидцы переживали за койота.

Відео дня

"Ему, кажется, очень холодно", — было слышно за кадром.

Видео быстро передали сотрудникам экскурсионной компании, а затем работникам парка. Однако, когда специалисты прибыли на место, койота уже не было. По словам сотрудника и капитана лодки Эйдана Мура, вероятно, животное оказалось в воде, преследуя добычу, и его снесло течением. Он уточнил, что в тот день течение было слабым, но даже его преодоление стало бы серьезным испытанием.

Откуда именно приплыл койот, остается загадкой Фото: X (Twitter)

Откуда именно приплыл койот, остается загадкой. До Сан-Франциско около 1,25 мили (около 2 км), однако рассматриваются и другие варианты: округ Марин или остров Энджел, где обитает семья койотов. Поиски на острове результатов не дали, и, как предполагают сотрудники парка, животное могут долго не увидеть.

Тем временем в соцсетях под видео появились сообщения о других наблюдениях. Одни пользователи пишут, что видели койота на Алькатрасе ранее и надеются, что ему окажут помощь; другие признаются, что видели подобное на острове Энджел, но считают этот заплыв по-настоящему впечатляющим.

