Таємнича поява біля Алькатраса: туристів поставив у глухий кут загадковий гість (відео)

Туристи помітили дику тварину, яка самостійно допливла до острова Алькатрас біля берегів Сан-Франциско. Незвичайний момент потрапив на відео.

У неділю біля берегів Алькатраса сталася незвичайна подія. Койот, що пливе "по-собачому", вибрався на скелястий берег острова. Несподіваний гість здивував туристів і співробітників нині популярної пам'ятки. Ніхто не очікував побачити дику тварину поруч із колишньою в'язницею. Про це пише New York Post.

Представник Національної зони відпочинку "Голден Гейт" Джуліан Еспіноза повідомив, що це перший зафіксований випадок появи койота на Алькатрасі.

Одному з туристів вдалося зняти подію на відео. На кадрах видно, що тварина стоїть на камінні та помітно тремтить від холоду і втоми. Очевидці переживали за койота.

Відео дня

"Йому, здається, дуже холодно", — було чутно за кадром.

Відео швидко передали співробітникам екскурсійної компанії, а потім працівникам парку. Однак, коли фахівці прибули на місце, койота вже не було. За словами співробітника і капітана човна Ейдана Мура, ймовірно, тварина опинилася у воді, переслідуючи здобич, і її знесло течією. Він уточнив, що того дня течія була слабкою, але навіть її подолання стало б серйозним випробуванням.

Звідки саме приплив койот, залишається загадкою Фото: X (Twitter)

Звідки саме приплив койот, залишається загадкою. До Сан-Франциско близько 1,25 милі (близько 2 км), проте розглядаються й інші варіанти: округ Марін або острів Енджел, де мешкає сім'я койотів. Пошуки на острові результатів не дали, і, як припускають співробітники парку, тварину можуть довго не побачити.

Тим часом у соцмережах під відео з'явилися повідомлення про інші спостереження. Одні користувачі пишуть, що бачили койота на Алькатрасі раніше і сподіваються, що йому нададуть допомогу; інші зізнаються, що бачили подібне на острові Енджел, але вважають цей заплив по-справжньому вражаючим.

