Кішка вперше побачила сніг і зробила те, чого ніхто не очікував (відео)

Господиня чорної кішки на прізвисько Мерсі зі США поділилася зворушливим відео, на якому її улюбленець уперше в житті знайомиться зі снігом.

Ролик спочатку опублікований в Instagram швидко розлетівся соцмережами, а деякі користувачі в коментарях жартома вирішили, що перед ними зовсім "хаскі в котячому тілі".

У той час як синоптики закликали людей залишатися вдома і бути обережнішими на слизьких дорогах, у соцмережах з'явилося відео, яке підкорило серця тисяч глядачів.

Американка показала, як її кішка на прізвисько Мерсі вперше побачила сніг. Обережно відчинивши двері на балкон, господиня дозволила вихованцеві зробити крок на настил, покритий свіжим снігом. Мерсі вийшла повільно і насторожено, тихо нявкнула і завмерла, явно намагаючись зрозуміти, що це за незвичайне холодне "покриття" під лапами.

Відео дня

Але замішання тривало недовго. Уже за кілька секунд кішка розслабилася, плюхнулася в сніг і почала перекидатися, із задоволенням покриваючись білими сніжинками. Темна шерсть контрастувала з яскравим снігом, а сама Мерсі виглядала по-справжньому щасливою. Утім, зимові забави виявилися недовгими. Невдовзі кішка піднялася і сама попрямувала назад до хати, ніби вирішивши, що холоду з неї досить.

Кішка була задоволена своєю першою зимовою прогулянкою Фото: Instagram

У підписі до відео господиня написала, що Мерсі "познайомилася з вермонтською зимою" і, судячи з усього, залишилася задоволена.

Реакція соцмереж

Відгук глядачів не змусив на себе чекати. У коментарях кішку називали "сніговим малюком", "найщасливішим котом" і навіть "хаскі, який випадково став кішкою".

Деякі зізналися, що це найкраще відео, яке вони бачили за довгий час.

"Тільки чорні кішки так радіють снігу? Мій кіт робить те саме, він навіть підстрибує, як зайчик, коли особливо збуджений", — написав один із користувачів.

Історія Мерсі нагадала і про важливе. Хоча сніг може бути для тварин джерелом цікавості та радості, господарям варто пам'ятати про безпеку. Експерти з Cats Protection наголошують, що в морозну погоду улюбленцям важливо мати змогу швидко повернутися в тепло, а після прогулянок потрібно очистити шерсть від снігу та реагентів.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Українка тримає півня в будинку замість кота чи собаки. Жінка розповідає, що сприймає курей не як сільськогосподарських тварин, а як повноцінних домашніх улюбленців.

У коргі та такси народилося цуценя з дуже цікавою зовнішністю. Чарівний вихованець, якого жартома називають "доргі", швидко став улюбленцем соцмереж.

Також стало відомо, що кіт 5 місяців виживав у горах із дикими тваринами. Його знайшли співробітники канадського провінційного парку, після чого місцеві жителі організували для нього багатоетапну подорож, щоб він встиг повернутися до сім'ї до Різдва.