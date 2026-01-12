Кошка впервые увидела снег и сделала то, чего никто не ожидал (видео)

Хозяйка черной кошки по кличке Мерси из США поделилась трогательным видео, на котором ее питомец впервые в жизни знакомится со снегом.

Ролик изначально опубликованный в Instagram быстро разлетелся по соцсетям, а некоторые пользователи в комментариях в шутку решили, что перед ними вовсе "хаски в кошачьем теле".

В то время как синоптики призывали людей оставаться дома и быть осторожнее на скользких дорогах, в соцсетях появилось видео, покорившее сердца тысяч зрителей.

Американка показала, как ее кошка по кличке Мерси впервые увидела снег. Осторожно приоткрыв дверь на балкон, хозяйка позволила питомцу шагнуть на настил, покрытый свежим снегом. Мерси вышла медленно и настороженно, тихо мяукнула и замерла, явно пытаясь понять, что это за необычное холодное "покрытие" под лапами.

Відео дня

Но замешательство длилось недолго. Уже через несколько секунд кошка расслабилась, плюхнулась в снег и начала кувыркаться, с удовольствием покрываясь белыми снежинками. Темная шерсть контрастировала с ярким снегом, а сама Мерси выглядела по-настоящему счастливой. Впрочем, зимние забавы оказались недолгими. Вскоре кошка поднялась и сама направилась обратно в дом, будто решив, что холода с нее достаточно.

Кошка была довольна своей первой зимней прогулкой Фото: Instagram

В подписи к видео хозяйка написала, что Мерси "познакомилась с вермонтской зимой" и, судя по всему, осталась довольна.

Реакция соцсетей

Отклик зрителей не заставила себя ждать. В комментариях кошку называли "снежным малышом", "самым счастливым котом" и даже "хаски, который случайно стал кошкой".

Некоторые признались, что это лучшее видео, которое они видели за долгое время.

"Только черные кошки так радуются снегу? Мой кот делает то же самое, он даже подпрыгивает, как зайчик, когда особенно возбужден", — написал один из пользователей.

История Мерси напомнила и о важном. Хотя снег может быть для животных источником любопытства и радости, хозяевам стоит помнить о безопасности. Эксперты с Cats Protection отмечают, что в морозную погоду питомцам важно иметь возможность быстро вернуться в тепло, а после прогулок нужно очистить шерсть от снега и реагентов.

Ранее Фокус сообщал, что:

Украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки. Женщина рассказывает, что воспринимает кур не как сельскохозяйственных животных, а как полноценных домашних любимцев.

У корги и таксы родился щенок с очень интересной внешностью. Очаровательный питомец, которого в шутку называют "дорги", быстро стал любимцем соцсетей.

Также стало известно, что кот 5 месяцев выживал в горах с дикими животными. Его нашли сотрудники канадского провинциального парка, после чего местные жители организовали для него многоэтапное путешествие, чтобы он успел вернуться к семье к Рождеству.