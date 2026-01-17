"Як атомна бомба": рибалка похвалився рекордним уловом вагою майже 380 кг (фото)

Рибалка з Вірджинії (США) встановив новий рекорд штату, виловивши атлантичного блакитного тунця вагою близько 378 кг.

Гіганта вдалося зловити біля східного узбережжя Вірджинії. Улов виявився настільки вражаючим, що побив попередній рекорд, встановлений лише днем раніше. Про це пише USA Today.

Майк Роджерсон вийшов у море на судні High Hopes разом із досвідченим капітаном Девідом Райтом. Під час ранкового клювання приблизно за десять миль (близько 16 км) від берега вудка різко "ожила", а потім на гачку опинився гігантський блакитний тунець.

За словами капітана, момент клювання був схожий на вибух. Вода за кормою зметнулася вгору на кілька метрів, а сама риба більше нагадувала кита, що спливав. Боротьба з морським гігантом тривала близько 90 хвилин і вимагала повної концентрації всієї команди.

"І тут, на наш подив, у кормовій частині човна стався вибух. Це було як атомна бомба", — розповіла капітан судна.

За словами капітана корабля, момент клювання був схожий на вибух Фото: riot

Новий рекорд штату

Раніше рекорд штату належав тунцю вагою 720 фунтів (близько 326 кг), спійманому напередодні на човні знайомого Райта. Інтрига посилилася, коли з'ясувалося, що обидві риби мали однакову довжину, проте новий рекордсмен виявився значно масивнішим.

Після повернення в порт гігантського тунця зважили на сертифікованих вагах у рибальському центрі. Процедура пройшла в присутності представників Комісії з морських ресурсів Вірджинії, які оперативно підтвердили результат. Офіційно про новий рекорд штату оголосили через два дні.

Сам капітан зізнався, що вважає подію чистою удачею. За його словами, такі моменти не скасовують численних невдач, але саме заради них рибалки знову і знову виходять у море.

