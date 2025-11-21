У річці спіймали величезну рибу вагою 300 кілограмів: рибалки боролися з нею 2 години

В окрузі Пурі, штат Одіша (Індія), місцеві рибалки виловили в річці Деві величезного ската завдовжки понад 3,5 метра.

За словами очевидців, вага морського гіганта сягала приблизно 300 кілограмів. Вони зазначили, що таке трапляється вкрай рідко під час риболовлі на річці. Про це пише Odisha Bytes.

Скат, якого в регіоні називають "Санкуча", випадково потрапив у рибальські сітки під час звичайного улову. У риболовлі брала участь група з 20 рибалок.

Через величезну вагу і ширину розмаху плавників довелося понад дві години злагоджено витягувати рибу на берег.

За словами рибалок, цей вид скатів зазвичай мешкає в глибоких морських водах, але іноді запливає в гирла річок у пошуках їжі. Вони харчуються дрібною рибою, і саме гонитва за здобиччю могла привести його в річку Деві — притоку Маханаді.

Відео дня

Гігантський скат вагою близько 300 кг Фото: Instagram

Однак подібні зустрічі можуть бути небезпечними. Хвіст ската оснащений зазубреним шипом, здатним завдати людині серйозної, а іноді й смертельної травми.

Скільки заробили рибалки

Спійманий екземпляр був проданий приватному покупцеві із Західної Бенгалії.

Місцева ціна м'яса ската становить близько 200 рупій за кілограм, тож улов приблизно в 300 кг міг принести рибалкам близько 60 000 рупій (приблизно 28 тисяч гривень).

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка спіймав алігатора на гачок у звичайному озері. Рептилія несподівано з'явилася в регіоні, де її не повинно бути з природних причин.

Також стало відомо, що чоловік спіймав у річці хижака вагою 34 кг. 48-річний рибалка з Великої Британії Гері Ньюман спіймав одну з найнебезпечніших і найрідкісніших прісноводних риб світу, відому своїми зубами, порівнянними з іклами великої білої акули.