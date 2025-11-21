В реке поймали огромную рыбу весом 300 килограммов: рыбаки боролись с ней 2 часа

В округе Пури, штат Одиша (Индия), местные рыбаки выловили в реке Деви огромного ската длиной более 3,5 метра.

По словам очевидцев, вес морского гиганта достигал примерно 300 килограммов. Они отметили, что такое случается крайне редко во время рыбалки на реке. Об этом пишет Odisha Bytes.

Скат, которого в регионе называют "Санкуча", случайно попал в рыболовные сети во время обычного улова. В рыбалке участвовала группа из 20 рыбаков.

Из-за огромного веса и ширины размах плавников пришлось более двух часов слаженно вытаскивать рыбу на берег.

По словам рыбаков, этот вид скатов обычно обитает в глубоких морских водах, но иногда заплывает в устья рек в поисках пищи. Они питаются мелкой рыбой, и именно погоня за добычей могла привести его в реку Деви — приток Маханади.

Гигантский скат весом около 300 кг Фото: Instagram

Однако подобные встречи могут быть опасными. Хвост ската оснащен зазубренным шипом, способным нанести человеку серьезную, а иногда и смертельную травму.

Сколько заработали рыбаки

Пойманный экземпляр был продан частному покупателю из Западной Бенгалии.

Местная цена мяса ската составляет около 200 рупий за килограмм, поэтому улов примерно в 300 кг мог принести рыбакам около 60 000 рупий (примерно 28 тысяч гривен).

