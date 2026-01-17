"Как атомная бомба": рыбак похвастался рекордным уловом весом почти 380 кг (фото)

Рыбак из Вирджинии (США) установил новый рекорд штата, выловив атлантического голубого тунца весом около 378 кг.

Гиганта получилось поймать у восточного побережья Вирджинии. Улов оказался настолько впечатляющим, что побил предыдущий рекорд, установленный всего днем ранее. Об этом пишет USA Today.

Майк Роджерсон вышел в море на судне High Hopes вместе с опытным капитаном Дэвидом Райтом. Во время утреннего клева примерно в десяти милях (около 16 км) от берега удочка резко "ожила", а затем на крючке оказался гигантский голубой тунец.

По словам капитана, момент поклевки был похож на взрыв. Вода за кормой взметнулась вверх на несколько метров, а сама рыба больше напоминала всплывающего кита. Борьба с морским гигантом длилась около 90 минут и потребовала полной концентрации всей команды.

"И тут, к нашему удивлению, в кормовой части лодки произошел взрыв. Это было как атомная бомба", — рассказала капитан судна.

По словам капитана корабля, момент поклевки был похож на взрыв Фото: USA Today

Новый рекорд штата

Ранее рекорд штата принадлежал тунцу весом 720 фунтов (около 326 кг), пойманному накануне на лодке знакомого Райта. Интрига усилилась, когда выяснилось, что обе рыбы имели одинаковую длину, однако новый рекордсмен оказался значительно массивнее.

После возвращения в порт гигантского тунца взвесили на сертифицированных весах в рыболовном центре. Процедура прошла в присутствии представителей Комиссия по морским ресурсам Вирджинии, которые оперативно подтвердили результат. Официально о новом рекорде штата объявили спустя два дня.

Сам капитан признался, что считает произошедшее чистой удачей. По его словам, такие моменты не отменяют многочисленных неудач, но именно ради них рыбаки снова и снова выходят в море.

