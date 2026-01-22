Женщина проснулась ночью от шума: то, что она увидела, напугало миллионы (видео)

Обычная ночь превратилась в настоящий кошмар для молодой женщины по имени Тори, когда странный звук из ванной комнаты заставил ее вскочить с постели в два часа ночи.

Видео напугало миллионы людей со всего мира. Тори, известная в TikTok под ником @moreliketoritilla, опубликовала ролик, а уже через несколько дней он набрал более 128 миллионов просмотров, став одним из самых пугающих вирусных клипов начала года.

На кадрах видно разбитый унитаз. Фарфор треснул снизу, а из образовавшейся щели торчит и медленно шевелится нечто, подозрительно похожее на змею. В тексте поверх видео Тори признается, что была "испугана до смерти", когда увидела это среди ночи.

Многие зрители сначала подумали о худшем. Комментарии мгновенно наполнились догадками о змеях, крысах и других существах, якобы способных пробраться через канализацию.

Однако разгадка оказалась менее мистической, хотя не менее тревожной.

Пользователи быстро указали на вероятного "виновника". Им стал сантехнический трос для прочистки труб, который каким-то образом пробил фарфор и оказался внутри унитаза.

Разбитый унитаз в ванной Фото: TikTok

Что случилось на самом деле

В компании Mac 5 Services пояснили, что сантехнические тросы используют для устранения глубоких засоров, до которых не добираются вантузы. На конце такого инструмента находится спиралевидный шнек, который вращается внутри трубы и цепляет мусор.

Иногда тросы подключают к дрели и в этом случае они становятся особенно мощными. Если использовать их неправильно или слишком агрессивно, есть риск повредить сантехнику, включая фарфор унитаза. Именно это, по всей видимости, и произошло в доме Тори.

Реакция соцсетей

Даже после объяснений ролик продолжил пугать людей:

"Оно выглядело как живое";

"Я отправила это своему парню, который работает сантехником. Он сказал, что это один из его главных страхов";

"Я не думаю, что это сантехнический трос. Это точно какая-то змея, которая живет в канализации";

"Представьте, что ребенок это увидел, и никто ему не поверил, и у него осталось воспоминание о каком-то существе, вылезшем из унитаза, и он будет жить с этим всю оставшуюся жизнь".

