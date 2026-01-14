После покупки дома семью ждал сюрприз, к которому никто не был готов (видео)

Видео с неожиданной находкой в недавно купленном доме стало вирусным в соцсетях и собрало сотни тысяч просмотров всего за несколько дней. На кадрах видно кота, который ведет себя так, будто этот дом всегда принадлежал ему.

Новых владельцев жилья ожидал сюрприз после переезда. Ролик был опубликован пользователем TikTok под ником @omgilovelibraaaaaaaass и уже набрал более 428 тысяч просмотров.

Короткое видео начинается в коридоре нового дома. Камера постепенно приближается к входной двери и опускается к небольшому отверстию для входа животных внизу. Дальше зрители видят кота, который сидит и словно терпеливо ожидающий, когда его впустят.

"В новом доме моего отца есть кот", — написало в видео.

Зрители сразу забили тревогу

Пользователи TikTok активно обсуждали ролик и гадали, не был ли кот оставлен предыдущими владельцами. В комментариях многие выражали беспокойство за судьбу животного и спрашивали, есть ли у него хозяева.

Відео дня

Чтобы успокоить зрителей, автор видео позже уточнила, что кот живет по соседству и не был брошен. В следующем ролике появилась надпись: "Ребята, не волнуйтесь, у кошки есть дом, но мы все равно впустили ее внутрь".

Что делать, если у дома появилась "чужая" кошка

Вирусный момент быстро перерос в обсуждение более широкой темы. Многие стали спрашивать как понять, потерялась ли кошка или просто гуляет сама по себе. Специалисты по защите животных отмечают, что четких правил здесь не существует. Дружелюбная кошка, идущая на контакт с людьми, может быть как домашним питомцем, которому разрешают гулять, так и потерявшимся животным.

Эксперты советуют: пообщаться с соседями и работниками района, сообщить о найденной кошке в местные приюты, проверить объявления о пропавших питомцах.

При этом подчеркивается, что одно лишь дружелюбие кошки не означает, что у нее нет хозяев, но ее поведение может подсказать, какие шаги стоит предпринять дальше.

Реакция соцсетей

Комментарии под видео быстро наполнились юмором. Пользователи писали, что кот просто "принял новых жильцов":

"Все знают, что это дом кота. У него просто появились новые хозяева";

"Каждая покупка дома должна включать случайное животное";

"Теперь он станет лучшим другом твоего папы";

"У вашего папы теперь есть кот-приемник";

"Теперь это дом кота".

Ранее Фокус сообщал, что:

Украинка держит петуха в доме вместо кота или собаки. Женщина рассказывает, что воспринимает кур не как сельскохозяйственных животных, а как полноценных домашних любимцев.

Кошка впервые увидела снег и сделала то, чего никто не ожидал. Ролик изначально опубликованный в Instagram быстро разлетелся по соцсетям, а некоторые пользователи в комментариях в шутку решили, что перед ними вовсе "хаски в кошачьем теле".

Также стало известно, что кот 5 месяцев выживал в горах с дикими животными. Его нашли сотрудники канадского провинциального парка, после чего местные жители организовали для него многоэтапное путешествие, чтобы он успел вернуться к семье к Рождеству.