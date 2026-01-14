Після купівлі будинку на сім'ю чекав сюрприз, до якого ніхто не був готовий (відео)

Відео з несподіваною знахідкою в нещодавно купленому будинку стало вірусним у соцмережах і зібрало сотні тисяч переглядів лише за кілька днів. На кадрах видно кота, який поводиться так, ніби цей будинок завжди належав йому.

Нових власників житла очікував сюрприз після переїзду. Ролик опублікував користувач TikTok під ніком @omgilovelibraaaaaaaaaaaaaass і вже набрав понад 428 тисяч переглядів.

Коротке відео починається в коридорі нового будинку. Камера поступово наближається до вхідних дверей і опускається до невеликого отвору для входу тварин внизу. Далі глядачі бачать кота, який сидить і немов терпляче чекає, коли його впустять.

"У новому будинку мого батька є кіт", — написало у відео.

Глядачі одразу забили на сполох

Користувачі TikTok активно обговорювали ролик і гадали, чи не був кіт залишений попередніми власниками. У коментарях багато хто висловлював занепокоєння за долю тварини та запитував, чи є у нього господарі.

Щоб заспокоїти глядачів, авторка відео пізніше уточнила, що кіт живе по сусідству і його не кинули. У наступному ролику з'явився напис: "Хлопці, не хвилюйтеся, у кішки є будинок, але ми все одно впустили її всередину".

Що робити, якщо біля будинку з'явилася "чужа" кішка

Вірусний момент швидко переріс в обговорення ширшої теми. Багато хто став запитувати як зрозуміти, загубилася кішка чи просто гуляє сама по собі. Фахівці із захисту тварин зазначають, що чітких правил тут не існує. Доброзичлива кішка, що йде на контакт із людьми, може бути як домашнім улюбленцем, якому дозволяють гуляти, так і твариною, що загубилася.

Експерти радять: поспілкуватися із сусідами та працівниками району, повідомити про знайдену кішку в місцеві притулки, перевірити оголошення про зниклих вихованців.

При цьому підкреслюється, що одна лише прихильність кішки не означає, що у неї немає господарів, але її поведінка може підказати, які кроки варто зробити далі.

Реакція соцмереж

Коментарі під відео швидко наповнилися гумором. Користувачі писали, що кіт просто "прийняв нових мешканців":

"Усі знають, що це дім кота. У нього просто з'явилися нові господарі";

"Кожна покупка будинку повинна включати випадкову тварину";

"Тепер він стане найкращим другом твого тата";

"У вашого тата тепер є кіт-володар";

"Тепер це дім кота".

