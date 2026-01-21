Все покрыто льдом: экономия на отоплении обернулась катастрофой для владельца квартиры

В условиях стремительно растущих цен на энергоносители многие ищут способы сократить расходы. Однако один случай в городе Труа-Ривьер в провинции Квебек (Канада) показал, что чрезмерная экономия зимой может привести к последствиям, которые обойдутся в разы дороже.

В начале января владелец одной из квартир Жак Нолт, открыв дверь после отъезда жильцов, оказался будто в ледяном замке. Стены, потолки, мебель и бытовая техника были покрыты толстым слоем льда, а на полу образовалась настоящая ледяная корка толщиной около 30 сантиметров. Об этом пишет Noovo.info.

В помещении появились причудливые ледяные образования, больше похожие на арт-инсталляции, чем на следы коммунальной аварии.

Ледяной замок вместо жилья

Как выяснилось позже, причиной произошедшего стала попытка арендаторов сэкономить на отоплении. Перед отъездом в отпуск они полностью отключили обогрев квартиры. Сильные морозы привели к замерзанию и прорыву водопроводных труб. Вода заполнила помещение и вскоре превратилась в лед.

Владелец жилья рассказал местным журналистам, что ущерб оценивается в десятки тысяч долларов Фото: YouTube

Владелец жилья рассказал местным журналистам, что ущерб оценивается в десятки тысяч долларов. Вода проникла в стены и даже потолки, что создает высокий риск появления плесени. По его словам, квартиру придется фактически разбирать до основания, просушивать и восстанавливать заново. Делать он это планирует в пределах того, что покроет страховка.

"Все дорого. Стоимость жизни растет все выше и выше. Люди хотят экономить деньги. Для них отопление не имеет большого значения. Если они не дома, они говорят себе: "Давайте снизим расходы на электроэнергию". Я не думаю, что это хороший способ экономить деньги", — сказал Нолт.

Бывший арендатор был официально выселен из квартиры 5 января. Пока неясно, будет ли владелец добиваться компенсации через суд, чтобы покрыть хотя бы часть расходов на ремонт.

