Усе вкрите льодом: економія на опаленні обернулася катастрофою для власника квартири

В умовах стрімкого зростання цін на енергоносії багато хто шукає способи скоротити витрати. Однак один випадок у місті Труа-Рів'єр у провінції Квебек (Канада) засвідчив, що надмірна економія взимку може призвести до наслідків, які обійдуться в рази дорожче.

На початку січня власник однієї з квартир Жак Нолт, відчинивши двері після від'їзду мешканців, опинився ніби в крижаному замку. Стіни, стелі, меблі та побутова техніка були вкриті товстим шаром льоду, а на підлозі утворилася справжня крижана кірка завтовшки близько 30 сантиметрів. Про це пише Noovo.info.

У приміщенні з'явилися химерні крижані утворення, більше схожі на артінсталяції, ніж на сліди комунальної аварії.

Крижаний замок замість житла

Як з'ясувалося пізніше, причиною події стала спроба орендарів заощадити на опаленні. Перед від'їздом у відпустку вони повністю відключили обігрів квартири. Сильні морози призвели до замерзання і прориву водопровідних труб. Вода заповнила приміщення і незабаром перетворилася на лід.

Власник житла розповів місцевим журналістам, що збитки оцінюють у десятки тисяч доларів Фото: YouTube

Власник житла розповів місцевим журналістам, що збитки оцінюють у десятки тисяч доларів. Вода проникла в стіни і навіть стелі, що створює високий ризик появи цвілі. За його словами, квартиру доведеться фактично розбирати вщент, просушувати і відновлювати заново. Робити він це планує в межах того, що покриє страховка.

"Усе дорого. Вартість життя зростає все вище і вище. Люди хочуть економити гроші. Для них опалення не має великого значення. Якщо вони не вдома, вони кажуть собі: "Давайте знизимо витрати на електроенергію". Я не думаю, що це хороший спосіб економити гроші", — сказав Нолт.

Колишній орендар був офіційно виселений із квартири 5 січня. Поки незрозуміло, чи буде власник домагатися компенсації через суд, щоб покрити хоча б частину витрат на ремонт.

