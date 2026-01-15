Навіть не можна встати: жінка здивувала всіх своїм крихітним будинком (відео)

Молода жінка вирішила піти нестандартним шляхом і купити крихітний будинок, щоб якомога швидше обзавестися власним житлом. Однак одна деталь викликала бурхливі обговорення в соцмережах.

Мешканка Г'юстона (США) придбала компактний автономний будинок за 68 тисяч фунтів стерлінгів (майже 4 млн гривень). Споруду доставили вже повністю зібраною. Всередині були кухня, ванна, вітальня, спальня і мансарда. Саме остання і стала причиною жвавих суперечок в інтернеті. Своєю покупкою американка поділилася в TikTok.

Замість того щоб використовувати звичайну спальню на першому поверсі, господиня вирішила перенести ліжко на мансарду. Проблема полягала в тому, що висота горища становила всього близько 90 сантиметрів і стояти там було фізично неможливо.

Користувачі соцмереж не могли зрозуміти навіщо взагалі ставити ліжко в такому тісному просторі. Відповідь дівчина дала у відео, яке швидко стало вірусним.

За словами господині, спальня на першому поверсі виявилася занадто маленькою, лише близько 2,4 на 1,5 метра. Двоспальне ліжко ледь поміщалося, не залишаючи місця ні для тумбочок, ні для зберігання речей.

Мансарда, незважаючи на низьку стелю, виявилася куди просторішою. Там вмістилися ліжко, дві приліжкові тумбочки, комод і навіть невелика зона для відпочинку.

У підсумку жінка поміняла призначення кімнат. Мансарду стала спальнею, а кімнату на першому поверсі — гардеробною і місцем для ранкових зборів. Американка впевнена, що таке рішення виявилося найпрактичнішим. Там, де потрібно стояти, вона може вільно рухатися, а там, де потрібно лише лежати або сидіти, висота стелі не відіграє вирішальної ролі.

Реакція соцмереж

Користувачі залишили під відео більше сотні коментарів. Одні підтримали господиню, назвавши її логіку зрозумілою і здоровою. Інші зізналися, що не змогли б спати під такою низькою стелею через клаустрофобію. Дехто зазначив, що ідея прокидатися під ранковим світлом, що ллється через вікна мансарди, здається особливо затишною. Інші чесно зізналися: виглядає красиво, але дивитися страшно.

"Здається, Ви ненавидите свій поперек";

"Я не зміг би цього зробити, у мене сильна клаустрофобія";

"Я розумію, це не мій дім, але мені подобається ідея використовувати горищний простір як кімнату. Обожнюю вітальню і вікна по обидва боки від неї. Було б чудово прокидатися вранці під променями сонця, це здається набагато менш клаустрофобним".

