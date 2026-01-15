Даже нельзя встать: женщина удивила всех своим крошечным домом (видео)

Молодая женщина решила пойти нестандартным путем и купить крошечный дом, чтобы как можно быстрее обзавестись собственным жильем. Однако одна деталь вызвала бурные обсуждения в соцсетях.

Жительница Хьюстона (США) приобрела компактный автономный дом за 68 тысяч фунтов стерлингов (почти 4 млн гривен). Постройку доставили уже полностью собранной. Внутри были кухня, ванная, гостиная, спальня и мансарда. Именно последняя и стала причиной оживленных споров в интернете. Своей покупкой американка поделилась в TikTok.

Вместо того чтобы использовать обычную спальню на первом этаже, хозяйка решила перенести кровать на мансарду. Проблема заключалась в том, что высота чердака составляла всего около 90 сантиметров и стоять там было физически невозможно.

Пользователи соцсетей не могли понять зачем вообще ставить кровать в таком тесном пространстве. Ответ девушка дала в видео, которое быстро стало вирусным.

По словам хозяйки, спальня на первом этаже оказалась слишком маленькой, всего около 2,4 на 1,5 метра. Двуспальная кровать едва помещалась, не оставляя места ни для тумбочек, ни для хранения вещей.

Интерьер крошечного дома с высокими окнами Фото: TikTok Высота потолка в спальне всего 90 см Фото: TikTok

Мансарда, несмотря на низкий потолок, оказалась куда просторнее. Там уместились кровать, две прикроватные тумбочки, комод и даже небольшая зона для отдыха.

В итоге женщина поменяла назначение комнат. Мансарду стала спальней, а комнату на первом этаже гардеробной и местом для утренних сборов. Американка уверена, что такое решение оказалось самым практичным. Там, где нужно стоять, она может свободно двигаться, а там, где нужно лишь лежать или сидеть, высота потолка не играет решающей роли.

Реакция соцсетей

Пользователи оставили под видео больше сотни комментариев. Одни поддержали хозяйку, назвав ее логику понятной и здравой. Другие признались, что не смогли бы спать под таким низким потолком из-за клаустрофобии. Некоторые отметили, что идея просыпаться под утренним светом, льющимся через окна мансарды, кажется особенно уютной. Другие честно признались: выглядит красиво, но смотреть страшно.

"Кажется Вы ненавидите свою поясницу";

"Я не смог бы этого сделать, у меня сильная клаустрофобия";

"Я понимаю, это не мой дом, но мне нравится идея использовать чердачное пространство в качестве комнаты. Обожаю гостиную и окна по обе стороны от нее. Было бы здорово просыпаться по утрам под лучами солнца, это кажется гораздо менее клаустрофобным".

