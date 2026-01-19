Будинок над річкою: який вигляд має найдовший населений міст у світі (відео)

У самому центрі німецького міста Ерфурт розташований міст, який давно перестав бути просто переправою. На ньому живуть люди, працюють художники та варять каву.

Йдеться про "Крамербрюкк", середньовічний арочний міст, визнаний об'єктом культурної спадщини. Він вважається найдовшою повністю населеною мостовою забудовою в Європі. Сьогодні на ньому постійно проживає близько 80 осіб, а вздовж вузької кам'яної дороги тягнуться галереї, кафе і невеликі бутики. Про це пише Express.

Від дерева до каменю

Довжина мосту становить 125 метрів. Спочатку він був дерев'яним, але після руйнівної пожежі 1325 року його перебудували з каменю. Найбільш ранні згадки про "Крамербрюкк" відносяться до 1156 року. У документах споруда фігурує під назвою Pons rerum venalium, що перекладається як "Міст підношень" або "Міст товарів".

Відео дня

Споруда спирається на шість масивних піщаникових арок, а в основі паль приховані підземні склепіння. Зовнішній вигляд мосту зараз є результатом вікових перебудов, у якому легко помітити елементи готики, ренесансу і бароко. Спочатку на мосту розташовувалися 62 вузьких будинки, але з часом їх об'єднали, і сьогодні збереглося 32 будівлі.

"Крамербрюкке" перетинає річку Гера і в Середні віки був найважливішою торговою артерією міста. Саме на цьому мосту купці продавали дорогі тканини, спеції та ювелірні вироби, завдяки чому його назвали "Купецьким".

Сучасні реставраційні проєкти дали змогу зберегти історичний вигляд і водночас адаптувати міст до життя в 21 столітті Фото: Wikipedia

Церкви на кінцях мосту

Колись на обох кінцях мосту стояли церкви. На сході збереглася Церква Святого Егідія, з вежі якої відкривається панорамний вид на старе місто. Її шпиль піднімається на висоту 33 метрів. Західна ж церква Святого Бенедикта після Реформації втратила релігійне значення і була знесена на початку 19 століття.

За свою довгу історію міст пережив кілька великих пожеж і серйозні пошкодження у 20 столітті. Після воєн споруду неодноразово реставрували, а для розвантаження потоку пішоходів поруч було збудовано додаткову переправу. Сучасні реставраційні проєкти дали змогу зберегти історичний вигляд і водночас адаптувати його до життя у 21 столітті.

Сьогодні міст є своєрідним живим музеєм просто неба. Там продають кераміку, вироби з видувного скла, різьблення по дереву, прикраси ручної роботи, антикваріат і тканини з традиційним тюрингським синім принтом. Аромати місцевих делікатесів змішуються із запахом свіжої кави, нагадуючи, що "Крамербрюкке", як і раніше, залишається місцем торгівлі, спілкування і повсякденного життя, як і багато століть тому.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Під льодом Гренландії знайшли щось неймовірне. Учені виявили покинуту американську військову базу часів холодної війни.

"Піратський острів" став легендою. Портове місто біля гирла річки Хамбер за лічені десятиліття перетворилося на торговий і кримінальний центр, а потім було стерте морем.

Також стало відомо, що туристка відвідала місто, про яке всі забули. Стародавнє місто Геркуланум збереглося після виверження вулкана Везувій майже дві тисячі років тому.