"Піратський острів", що став легендою: як ціле місто зникло без сліду (фото)

На узбережжі східної Англії колись існувало портове місто Равенсер Одд, яке за кілька десятиліть виросло з крихітного острова на великий торгівельний центр, а потім було повністю знищене морем і зникло з мапи Великої Британії.

В історії Великої Британії є міста, які немов виникли з нізвідки і так само безслідно зникли. Одним із найзагадковіших вважається Равенсер Одд, портове місто біля гирла річки Хамбер, яке за лічені десятиліття перетворилося на торгівельний і кримінальний центр, а потім було стерте морем. Про це пише Express.

Фатальна корабельна аварія

У середині 12 століття просто з моря піднявся невеликий острів. Майже одразу біля його берегів зазнав аварії корабель, і винахідливий чоловік вирішив оселитися в уцілілих уламках. Він почав продавати їжу і напої морякам. Так і з'явилася перша споруда майбутнього міста.

Усього за кілька років клаптик суші перетворився на жвавий порт. На острові з'явилися ринкова площа і суд. Мешканці могли радіти щорічному ярмарку, а місто мало навіть двох представників у парламенті. Равенсер Одд обслуговував до сотні торгових суден і швидко розбагатів.

Іноземні купці скаржилися на захоплені вантажі, а капітани на напади та загибель екіпажів Фото: Britannica

Конфлікт із сусідами та королівська милість

Такий стрімкий успіх не сподобався сусідам. Жителі Грімсбі звинуватили Равенсер Одд у підриві торгівлі та подали скаргу королю Едуарду I. Однак розслідування закінчилося несподівано для самих скаржників. Після розгляду їх оштрафували за неправдиві звинувачення, а саме місто на острові отримало статус міського округу.

Того ж дня цей статус був дарований і Кінгстон-апон-Галл. Однак через століття Галл став великим містом із сотнями тисяч жителів, а Равенсер Одд зник із карти.

Сканування дна біля ймовірного місця зникнення острова Фото: Britannica

Піратський розквіт і погана слава

Після королівського визнання місто пережило бурхливий, але похмурий період. Його жителів звинувачували в піратстві, вбивствах і грабежах. Іноземні купці скаржилися на захоплені вантажі, а капітани на напади та загибель екіпажів. Навіть король Норвегії надсилав офіційні звинувачення.

При цьому острів допомагав англійській короні, відправляючи кораблі для участі у війнах з Шотландією в 14 столітті.

Море почало забирати місто

Уже на початку 1300-х років стало зрозуміло, що Равенсер Одд приречений. Море поступово розмивало берег, руйнуючи будинки і набережні. До 1346 року дві третини території пішли під воду, а більшість жителів покинуло місто.

Зникле місто Рейвенсер Одд є свідченням сили та невідступності морських хвиль, що зникло Фото: золото

Деякі землевласники втратили десятки будівель, змитих хвилями.

Хроніки того часу описують моторошні сцени. Повені руйнували кладовища, а тіла загиблих вимивало з могил. Літописці називали це "божественною карою" за піратство і жорстокість.

До 1359 року Равенсер Одд був офіційно визнаний повністю знищеним морем.

"Йоркширська Атлантида"

Видання зазначає, що сьогодні вважається, що залишки міста знаходяться біля мису Сперн-Пойнт. Його пошуки очолює професор Ден Парсонс з Університету Галла, який використовує ехолотне обладнання, аналогічне тому, що застосовували під час виявлення "Титаніка".

Місцеві рибалки повідомляють про дивні коливання води в цьому районі, а вчені називають Равенсер-Одд "втраченою Йоркширською Атлантидою".

