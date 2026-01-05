Український моряк показав маяк, до якого не допливе жоден турист (відео)

Біля берегів Ісландії, далеко від туристичних маршрутів і звичних пейзажів, височіє один із найбільш дивовижних маяків світу.

Маяк Трідрангар (Þridrangaviti) побудований не на березі і не на острові, а прямо на вузькій вершині морської скелі, яку постійно обрушують хвилі Атлантики. Про це у своєму Telegram-каналі згадав український моряк Михайло Маляр.

Будівництво маяка почалося 1938 року і стало справжнім випробуванням. Команда альпіністів з островів Вестманнаейяр підіймалися по мокрих і слизьких скельних уступах, вручну доставляючи будівельні матеріали по мотузках, без техніки і кранів. Також їм потрібно було спочатку потрібно було просто підготувати крихітний майданчик на вершині скелі, де ледь вистачало місця для людей.

Чи можна потрапити до маяка туристам

Сьогодні Трідрангар вважається одним із найбільш відокремлених і складних для доступу маяків у світі. Він розташований приблизно на висоті 36 метрів над рівнем океану та оточений лише вітром, туманами і нескінченними хвилями. Потрапити туди можна лише на гелікоптері і тільки за сприятливої погоди.

У своєму пості моряк зазначає, що у світі існує близько 18 тисяч маяків. Багато з них давно вийшли за рамки своєї навігаційної ролі. Одні стали архітектурними символами, інші ж популярними туристичними об'єктами, а деякі навіть перетворилися на незвичайні готелі для мандрівників. Однак ісландський Трідрангар, на його думку, залишається винятком і суворим нагадуванням про те, на які крайнощі люди готові піти заради безпеки мореплавання.

