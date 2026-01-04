66 днів в океані: подружжя вижило після нападу китів завдяки крихітному пристрою

Історія, яка сьогодні звучить майже неймовірно, трапилася в Тихому океані й назавжди змінила життя однієї сімейної пари. Їхня 12-метрова яхта затонула після нападу китів біля берегів Коста-Рики, а самі вони опинилися у відкритому океані без зв'язку, без допомоги й майже без води.

Вільям і Симона Батлер зі США перебували приблизно за 1200 миль (приблизно 1931 км) від берега, здійснюючи навколосвітню подорож. 15 червня 1989 року їхнє судно було потоплено після того, як його оточила група китів. Про цю історію згадує видання People.

У подружжя були лічені хвилини, щоб врятуватися. Вони схопили трохи їжі, рибальські снасті та компактний ручний насос для опріснення води під назвою Survivor-35, після чого перебралися на надувний пліт.

Саме це рішення врятувало їм життя. Протягом 66 днів пара дрейфувала Тихим океаном, виживаючи в екстремальних умовах. Основою раціону стала сира риба, яку вдавалося ловити щодня, а питну воду Вільям буквально вичавлював із морської — всього близько трьох літрів на добу.

Вільям і Симона Батлер зі США планували здійснити навколосвітню подорож Фото: People

66 днів дрейфу в Тихому океані

Попри виснаження, зневоднення і сильні сонячні опіки, обидва дожили до порятунку. Через понад два місяці їх виявила берегова охорона Коста-Рики й доставила в лікарню прибережного міста Гольфіто. Лікарі зазначали, що, з урахуванням пережитого, стан подружжя був напрочуд стабільним.

За час дрейфу кожен із них втратив близько 50 фунтів ваги (майже 23 кг). Уже в лікарні Вільям зізнавався, що змушував себе і дружину їсти рибу щодня, розуміючи: це єдиний шанс вижити.

Життя Вільяма Батлера

Після повернення до США історія Батлерів привернула увагу багатьох продюсерів. Розглядали можливість екранізації або ж написання книги. Однак саме подружжя вирішило відмовитися. Вони говорили, що хочуть на деякий час виїхати подалі від океану, можливо в гори і на рівнини, де немає хвиль і горизонту без кінця.

Згідно з некрологом, Вільям Батлер помер у червні 2024 року, його дружина померла кількома роками раніше. Навіть у прощальному тексті більшу частину згадувався океан. Вільям почав ходити під вітрилом у 14 років, пройшов понад 74 тисячі морських миль, здійснив трансатлантичні переходи, огинав мис Горн і до останнього залишався людиною океану. Спроба навколосвітнього плавання стала його найважчою і найвідомішою мандрівкою, тією самою, що закінчилася катастрофою яхти і 66 днями боротьби за життя посеред Тихого океану.

