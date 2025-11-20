Пілот спробував відключити двигуни літака: суд виніс несподіване рішення (фото)

46-річний Джозеф Девід Емерсон, колишній пілот Alaska Airlines, дізнався підсумок своєї гучної справи. Суд у Портленді засудив його до вже відбутих днів ув'язнення і трьох років умовного терміну після спроби відключити двигуни пасажирського літака.

Інцидент стався 22 жовтня 2023 року на рейсі Horizon Air 2059, який виконував переліт із Вашингтона до Сан-Франциско (США). Емерсон летів як пасажир і перебував у кабіні пілотів на складному кріслі. Про це пише Daily Star.

За даними прокурорів, у якийсь момент він потягнувся до двох червоних важелів пожежогасіння, які перекривають подачу палива до двигунів, і почав тягнути їх донизу. Ця дія могла призвести до аварії.

Швидка реакція пілотів та екіпажу дала змогу знешкодити чоловіка і безпечно посадити літак у Портленді. На борту перебували 84 пасажири.

Пізніше колишній пілот докладно описав свій стан. Він повідомив поліції, що: не спав майже 48 годин, переживав смерть близького друга, за два дні до польоту вжив психоделічні гриби, був переконаний, що те, що відбувається, це сон, а спроба смикнути важелі "розбудить" його.

На слуханні він обійняв адвокатів і свою дружину, насилу стримуючи сльози Фото: Facebook

Чоловік згадував, що почувався "в пастці" і був упевнений, що ніколи більше не повернеться додому. Коли телефон вголос озвучив повідомлення друга, який радив зробити дихальні вправи, Емерсон вирішив, що реальність "зламалася" і йому потрібно "прокинутися".

"Я знаю, що роблять ці важелі в справжньому літаку... Мені потрібно було зрозуміти, що це не сон. Це 30 секунд мого життя, які я хотів би змінити, але не можу", — визнав Емерсон, що усвідомлює небезпеку свого вчинку.

На слуханні він обійняв адвокатів і свою дружину, насилу стримуючи сльози. Федеральні прокурори просили один рік ув'язнення, проте окружна суддя вирішила, що додаткових тюремних термінів не потрібно.

Емерсон уже провів 46 днів в ув'язненні одразу після інциденту. Це і стало основою вироку. Його дружина і кілька людей виступили в суді на його підтримку, наголосивши, як подія вплинула на всю сім'ю.

