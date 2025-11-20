Пилот попытался отключить двигатели самолета: суд вынес неожиданное решение (фото)

46-летний Джозеф Дэвид Эмерсон, бывший пилот Alaska Airlines, узнал итог своего громкого дела. Суд в Портленде приговорил его к уже отбытым дням заключения и трем годам условного срока после попытки отключить двигатели пассажирского самолета.

Инцидент произошел 22 октября 2023 года на рейсе Horizon Air 2059, который выполнял перелет из Вашингтона в Сан-Франциско (США). Эмерсон летел как пассажир и находился в кабине пилотов на складном кресле. Об этом пишет Daily Star.

По данным прокуроров, в какой-то момент он потянулся к двум красным рычагам пожаротушения, которые перекрывают подачу топлива к двигателям, и начал тянуть их вниз. Это действие могло привести к аварии.

Быстрая реакция пилотов и экипажа позволила обезвредить мужчину и безопасно посадить самолет в Портленде. На борту находились 84 пассажира.

Позднее бывший пилот подробно описал свое состояние. Он сообщил полиции, что: не спал почти 48 часов, переживал смерть близкого друга, за два дня до полета употребил психоделические грибы, был убежден, что происходящее это сон, а попытка дернуть рычаги "разбудит" его.

На слушании он обнял адвокатов и свою жену, с трудом сдерживая слезы Фото: Facebook

Мужчина вспоминал, что чувствовал себя "в ловушке" и был уверен, что никогда больше не вернется домой. Когда телефон вслух озвучил сообщение друга, советовавшего сделать дыхательные упражнения, Эмерсон решил, что реальность "сломалась" и ему нужно "проснуться".

"Я знаю, что делают эти рычаги в настоящем самолете… Мне нужно было понять, что это не сон. Это 30 секунд моей жизни, которые я хотел бы изменить, но не могу", — признал Эмерсон, что осознает опасность своего поступка.

На слушании он обнял адвокатов и свою жену, с трудом сдерживая слезы. Федеральные прокуроры просили один год заключения, однако окружная судья посчитала, что дополнительных тюремных сроков не требуется.

Эмерсон уже провел 46 дней в заключении сразу после инцидента. Это и стало основой приговора. Его жена и несколько человек выступили в суде в его поддержку, подчеркнув, как произошедшее повлияло на всю семью.

