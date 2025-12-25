За день, як за місяць: пілот здивував соцмережі своєю зарплатою (фото)

Зарплати пілотів рідко вкладаються в середні показники з оглядів вакансій про роботу. Вони сильно залежать від авіакомпанії, типу літака, маршрутів і нальоту годин, тому реальна картина часто виявляється зовсім іншою.

Пілот American Airlines наочно показав, який опублікував свою розрахункову відомість в X (раніше Twitter). Його дохід за рік перевищив 450 тисяч доларів і миттєво викликав бурхливу реакцію в мережі.

Згідно з опублікованими даними, за період із середини листопада до середини грудня пілот отримував у середньому 361 долар на годину. За місяць його дохід склав понад 22 тисячі доларів (близько 928 тисяч гривень), а сумарний заробіток з початку року досяг 457 894 доларів (приблизно 19,3 млн гривень).

Пілот керує літаком Boeing 737, який вміщує до 210 пасажирів. Такі лайнери авіакомпанія активно використовує для перельотів між узбережжями США, а також на популярних маршрутах до Мексики та країн Карибського басейну.

Відео дня

Сумарний заробіток пілота з початку року сягнув 457 894 доларів Фото: X (Twitter)

Реакція соцмереж

Пост швидко став вірусним. Коментатори не приховували емоцій. Одні зізнавалися, що за день цей пілот заробляє стільки ж, скільки вони за місяць. Інші всерйоз замислювалися про зміну професії, навіть після 30 років.

У коментарях багато хто став на захист професії. Користувачі нагадували, що пілоти несуть колосальну відповідальність за життя сотень людей, проходять багаторічну підготовку, володіють рідкісними навичками і працюють в умовах суворих регламентів. Саме тому сильні профспілки змогли домогтися для них гідної оплати праці.

Зрештою автор оригінального посту видалив публікацію, але до того моменту вона вже розійшлася іншими соцмережами і стала приводом для масштабної дискусії про зарплати і відповідальність.

Середній заробіток пілота у США

Однак в авіаційній галузі подібні суми не вважають чимось сенсаційним. Це вершина кар'єри, до якої доходять одиниці. Більшість пілотів ніколи не заробляють таких грошей за все професійне життя.

Середня зарплата пілота у США значно нижча і становить близько 134 тисяч доларів (5,6 млн гривень) на рік. При цьому професія має жорсткі обмеження. Обов'язковий пенсійний вік встановлений на рівні 65 років, а шлях до кабіни комерційного літака вимагає щонайменше 1500 годин нальоту та серйозних фінансових вкладень. Навчання та оформлення документів можуть обійтися в суму до 120 тисяч доларів (близько 5 млн гривень).

Попри високі доходи на піку кар'єри, галузь відчуває гострий дефіцит кадрів. Північноамериканським авіакомпаніям не вистачає щонайменше 12 тисяч пілотів. Брак фахівців фіксують і ВПС США.

Раніше Фокус повідомляв, що колишня стюардеса розкрила темну сторону своєї роботи, через яку її можуть звільнити. За її словами, за найменші "відхилення", від прищів до пари зайвих кілограмів, співробітників можуть тимчасово усунути від польотів.

Згодом стало відомо, що пілот спробував відключити двигуни літака, що ледь не призвело до катастрофи.