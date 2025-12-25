За день, как за месяц: пилот удивил соцсети своей зарплатой (фото)

Зарплаты пилотов редко укладываются в средние показатели из обзоров вакансий о работе. Они сильно зависят от авиакомпании, типа самолета, маршрутов и налета часов, поэтому реальная картина часто оказывается совсем иной.

Пилот American Airlines наглядно показал, который опубликовал свою расчетную ведомость в X (ранее Twitter). Его доход за год превысил 450 тысяч долларов и мгновенно вызвал бурную реакцию в сети.

Согласно опубликованным данным, за период с середины ноября по середину декабря пилот получал в среднем 361 доллар в час. За месяц его доход составил более 22 тысяч долларов (около 928 тысяч гривен), а суммарный заработок с начала года достиг 457 894 долларов (примерно 19,3 млн гривен).

Пилот управляет самолетом Boeing 737, который вмещает до 210 пассажиров. Такие лайнеры авиакомпания активно использует для перелетов между побережьями США, а также на популярных маршрутах в Мексику и страны Карибского бассейна.

Суммарный заработок пилота с начала года достиг 457 894 долларов Фото: X (Twitter)

Реакция соцсетей

Пост быстро стал вирусным. Комментаторы не скрывали эмоций. Одни признавались, что за день этот пилот зарабатывает столько же, сколько они за месяц. Другие всерьез задумывались о смене профессии, даже после 30 лет.

В комментариях многие встали на защиту профессии. Пользователи напоминали, что пилоты несут колоссальную ответственность за жизни сотен людей, проходят многолетнюю подготовку, обладают редкими навыками и работают в условиях строгих регламентов. Именно поэтому сильные профсоюзы смогли добиться для них достойной оплаты труда.

В итоге автор оригинального поста удалил публикацию, но к тому моменту она уже разошлась по другим соцсетям и стала поводом для масштабной дискуссии о зарплатах и ответственности.

Средний заработок пилота в США

Однако в авиационной отрасли подобные суммы не считают чем-то сенсационным. Это вершина карьеры, до которой доходят единицы. Большинство пилотов никогда не зарабатывают таких денег за всю профессиональную жизнь.

Средняя зарплата пилота в США значительно ниже и составляет около 134 тысяч долларов (5,6 млн гривен) в год. При этом профессия имеет жесткие ограничения. Обязательный пенсионный возраст установлен на уровне 65 лет, а путь к кабине коммерческого самолета требует не менее 1500 часов налета и серьезных финансовых вложений. Обучение и оформление документов могут обойтись в сумму до 120 тысяч долларов (около 5 млн гривен).

Несмотря на высокие доходы на пике карьеры, отрасль испытывает острый дефицит кадров. Североамериканским авиакомпаниям не хватает не менее 12 тысяч пилотов. Нехватку специалистов фиксируют и ВВС США.

