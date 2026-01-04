66 дней в океане: супруги выжили после нападения китов благодаря крошечному устройству

История, которая сегодня звучит почти невероятно, случилась в Тихом океане и навсегда изменила жизнь одной семейной пары. Их 12-метровая яхта затонула после нападения китов у берегов Коста-Рики, а сами они оказались в открытом океане без связи, без помощи и почти без воды.

Уильям и Симона Батлер из США находились примерно в 1200 милях (примерно 1931 км) от берега, совершая кругосветное путешествие. 15 июня 1989 года их судно было потоплено после того, как его окружила группа китов. Об этой истории вспоминает издание People.

У супругов были считанные минуты, чтобы спастись. Они схватили немного еды, рыболовные снасти и компактный ручной насос для опреснения воды под названием Survivor-35, после чего перебрались на надувной плот.

Именно это решение спасло им жизнь. В течение 66 дней пара дрейфовала по Тихому океану, выживая в экстремальных условиях. Основой рациона стала сырая рыба, которую удавалось ловить каждый день, а питьевую воду Уильям буквально выжимал из морской — всего около трех литров в сутки.

Уильям и Симона Батлер из США планировали совершить кругосветное путешествие Фото: People

66 дней дрейфа в Тихом океане

Несмотря на истощение, обезвоживание и сильные солнечные ожоги, оба дожили до спасения. Спустя более двух месяцев их обнаружила береговая охрана Коста-Рики и доставила в больницу прибрежного города Гольфито. Врачи отмечали, что, с учетом пережитого, состояние супругов было удивительно стабильным.

За время дрейфа каждый из них потерял около 50 фунтов веса (почти 23 кг). Уже в больнице Уильям признавался, что заставлял себя и жену есть рыбу ежедневно, понимая: это единственный шанс выжить.

Жизнь Уильяма Батлера

После возвращения в США история Батлеров привлекла внимание многих продюсеров. Рассматривалась возможность экранизации или же написания книги. Однако сами супруги решили отказаться. Они говорили, что хотят на время уехать подальше от океана, возможно в горы и на равнины, где нет волн и горизонта без конца.

Согласно некрологу, Уильям Батлер скончался в июне 2024 года, его жена умерла несколькими годами ранее. Даже в прощальном тексте большую часть упоминался океан. Уильям начал ходить под парусом в 14 лет, прошел более 74 тысяч морских миль, совершил трансатлантические переходы, огибал мыс Горн и до последнего оставался человеком океана. Попытка кругосветного плавания стала его самым тяжелым и самым известным путешествием, тем самым, которое закончилось крушением яхты и 66 днями борьбы за жизнь посреди Тихого океана.

