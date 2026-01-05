Украинский моряк показал маяк, до которого не доплывет ни один турист (видео)

У берегов Исландии, вдали от туристических маршрутов и привычных пейзажей, возвышается один из самых впечатляющих маяков мира.

Маяк Тридрангар (Þridrangaviti) построен не на берегу и не на острове, а прямо на узкой вершине морской скалы, которую постоянно обрушивают волны Атлантики. Об этом в своем Telegram канале упомянул украинский моряк Михаил Маляр.

Строительство маяка началось в 1938 году и стало настоящим испытанием. Команда альпинистов с островов Вестманнаэйяр поднималась по мокрым и скользким скальным уступам, вручную доставляя строительные материалы по веревкам, без техники и кранов. Также им нужно было сначала нужно было просто подготовить крошечную площадку на вершине скалы, где едва хватало места для людей.

Можно ли попасть к маяку туристам

Сегодня Тридрангар считается одним из самых уединенных и сложных для доступа маяков в мире. Он расположен примерно на высоте 36 метров над уровнем океана и окружен лишь ветром, туманами и бесконечными волнами. Попасть туда можно лишь на вертолете и только при подходящей погоде.

В своем посте моряк отмечает, что в мире существует около 18 тысяч маяков. Многие из них давно вышли за рамки своей навигационной роли. Одни стали архитектурными символами, другие же популярными туристическими объектами, а некоторые даже превратились в необычные отели для путешественников. Однако исландский Тридрангар по его мнению, остается исключением и суровым напоминанием о том, на какие крайности люди готовы пойти ради безопасности мореплавания.

Фокус обратился к Михаилу за дополнительным комментарием и обновит материал, когда он поделиться деталями.

