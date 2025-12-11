Когда кипит океан: украинский работник судна показал невероятное явление природы (видео)

Украинский моряк Михаил Маляр снял во время очередного хождения в водах Мирового океана необычный феномен. Сам мореплаватель говорит, что это явление напоминает Бермудский треугольник.

Мужчина говорит, что феномен пара в океане является одним из самых редких и красивых эффектов посреди вод. Соответствующие кадры моряк разместил в своем TikTok.

"Real: Один из самых редких и красивых эффектов в море — "Арктический пар", — написал Михаил.

На ролике украинца видно необычное явление, будто пар вырывается из воды, которая якобы кипит. Со своего судна, на котором ходит моряк, он показал масштабы увиденного, простирающегося на сотни метров.

Автор ролика утверждает, что по собственным ощущениям он как будто оказался "где-то в Бермудском треугольнике". Также в своих соцсетях украинец рассказывает о морских путешествиях и работе на судне.

В одном из недавних он рассказал, что недавно хотел подышать свежим воздухом на палубе корабля. Однако сам ненароком "вдохнул половину Северного моря".

Реакция соцсетей

В комментариях к ролику с необычным морским явлением, юзеры не скрывали удивления от увиденного. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Такие странные звуки как в фильме ужасов";

"Спасибо за снятую для нас красоту";

"Это захватывает дух. Это — очень красиво";

"Смешались небо с водой, захватывает".

