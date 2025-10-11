Странное явление попало на камеру мужчины: никто точно не знает, что это на самом деле (фото, видео)

Один пользователь Reddit находился на работе вблизи заброшенного электрощита на железной дороге, когда заметил невиданное световое явление. В сети растерялись от версий, что это может быть на самом деле.

Сам мужчина предполагает, что это может быть или неизвестная аномалия, или отблеск света из прожектора, говорится в заметке автора поста.

Сообщение пользователя стало вирусным — набрало более 13 тыс. реакций и сотни комментариев. Мужчина сообщает, что заметил "странное атмосферное явление", когда работал вблизи нерабочего объекта электроэнергетики.

На фотографии заметно светлую звезду голубоватого оттенка с желтыми бликами. Впоследствии автор ролика показал короткое видео, где пытался понять, что является источником освещения.

Сам мужчина не имеет версий, что это может быть на самом деле. Также пользователь сети не сообщил деталей, где и когда снял на камеру замеченный феномен.

Версии пользователей

Ролик неизвестного вызвал дебаты о том, что собой представляет этот феномен — загадочное явление или ареол света от обычного фонаря или прожектора. Больше всего поддержки получили следующие реплики:

"Черт возьми, это же портал в другие миры";

"Выглядит так, как будто это — свет от фонаря. Просто за ареалом не видно, откуда идет это";

"Чувак, тебя приглашают в другие миры. Может пора сменить место жительства?";

"А может это — инопланетяне? Если да, то прямо таки страшно";

"Смотрел на фото и видео. Убежден, что это что-то очень привычное нам — фонарь, прожектор или фары. Но точно не электричество от станции, если она обесточена".

