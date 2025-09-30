"Блуждающие огни" пугали людей столетиями: теперь ученые смогли объяснить этот феномен (фото)

Ученые считают, что им удалось раскрыть секрет «блуждающих огней», которые люди на протяжении столетий связывали с мистикой. Как оказалось, во всем виноваты пузырьки воды и метан.

На болотах и топях люди иногда видят над водой таинственные вспышки голубоватого света, которые раньше связывали с призраками или духами. Позже ученые предположили, что эти огни появляются из-за сгорания газов, таких как метан или фосфин, которые образуются при разложении органических веществ в воде, пишет New Scientist.

Но до сих пор оставалось неясным, как именно могут воспламеняться эти газы. Ранее предполагалось, что одной из причин может быть статической электричество или молнии, но эта теория осталась неподтвержденной.

Команда из Стэнфордского университета под руководством Ричарда Зара в лаборатории смогли наблюдать за тем, как возникают спонтанные электрические искры между пузырьками метана как в воздухе, так и в воду. Ученые назвали эти искры микромолниями. Исследователи считают, что у таких искр достаточно силы, чтобы воспламенить метан.

Искра в пузырьках метана Фото: Yu Xia

«Никто никогда не связывает воду с огнем, все считают, что вода может только тушить огонь. Мало кто знает, что с помощью воды можно получить искру и что-то поджечь», - говорит Зар.

В лабораторных условиях ученые наблюдали за тем, как капли воды размером с крупинку соли накапливают заряд и спонтанно создают искры. Ученые предположили, что аналогичный процесс может происходить с пузырьками метана в воде.

В эксперименте ученые использовали сопло, чтобы пропустить через воду пузырьки метана, смешанные с воздухом. С помощью высокоскоростной камеры ученые наблюдали за столкновениями этих пузырьков. За процессом также следили счетчики фотонов и спектрометр.

Поднимаясь вверх в воде, пузырьки меняли свою форму и накапливали заряд. При столкновении двух пузырьков, разница в их зарядах вызывала искру. В результате появлялась вспышка, которую регистрировали датчики и камера.

Также ученые добавили, что эти искры могут быть достаточно мощными, чтобы воспламенить метан или же другой газ.

