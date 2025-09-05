Под "кругами фей" нашли запасы чистейшей энергии на Земле: они разбросаны по всему миру

Ученые из Венского университета сделали неожиданное открытие под “кругами фей” – круглыми, пустыми участками земли, которые можно встретить в Намибии, Бразилии, Австралии и других уголках мира.

Авторы нового исследования считают, что под “кругами фей” могут скрываться подземные природные хранилища водорода. Такие “проплешины” формируются в результате сложных геомеханических процессов. Иными словами, ученые считают, что нашли подсказки от самой природы, где искать обширные источники чистой энергии, пишет IDR.

На протяжении десятилетий феномен “кругов фей” ставил тупик геологов и экологов. Круглые участки земли достигают сотен метров в диаметре и уходят всего на несколько в глубину. Они образуют слишком постоянные узоры, чтобы сойти за случайность.

За это время выдвигалось множество теорий о том, как появились “круги фей”. Рассматривались варианты с термитами, природным газом и дефицитом воды, но ни одно из этих предположений не объясняло такое широкое распространение явления.

Но недавнее исследование связало “круги фей” с выбросами природного водорода из подземных резервуаров. Найденная взаимосвязь позволяет предположить, что такие образования на почве могут быть физическими маркерами процессов, которые происходят глубоко под землей.

В отличие от искусственного водорода, на производство которого уходит огромное количество электроэнергии, природный водород или “белый” водород, создается самой природой. Он оставляет незначительный углеродный след и является перспективным кандидатом для использования в устойчивой энергетике.

Геолог Мартин Шепфер со своей командой из Венского университета провели компьютерное моделирование взаимодействия водорода, воды и осадков. Анализ показал, что “круги фей” появляются на поверхности в результате двухэтапного механического процесса, в ходе которого движение газа меняет структуру почвы.

“Но прежде чем проводить дорогостоящее бурение, нам необходимо понять, как образуются “волшебные круги”, насколько велики могут быть залежи и насколько глубоко необходимо бурить”, - говорит Шепфер.

Водород поднимается наверх сквозь пористые отложения и выталкивает вверх воду, создавая приподнятые участки земли. В этих местах растительность буквально борется за свое выживание. По словам ученых, такой подъем можно сравнить с суфле.

“Можно сказать, что осадок поднимается, как суфле, но здесь действуют геомеханические процессы, тогда как в суфле — химические”, - добавляет эксперт.

Когда же поток водорода уменьшается, давление падает из-за чего почва разрушается. Тогда почва сжимается и проседает, подобно оседающему суфле.

Такие подъемы и опускания убивают растительность, оставляя после себя бесплодные круги на земле, которые со временем начали называть “кругами фей”.

В отличие от зеленого водорода, для которого требуется возобновляемая электроэнергия, или голубого водорода, который зависит от ископаемого топлива, природный водород просто вытекает из геологических резервуаров, оказывая минимальное воздействие на окружающую среду. Низкая себестоимость производства и практически нулевые выбросы делают его значимым игроком в гонке за чистую энергию.

Напомним, миллионы лет планета создавала в недрах источники чистой энергии. Новое исследование ученых предполагает, что в горных хребтах мира могут скрываться огромные запасы природного водорода.