Під "колами фей" знайшли запаси найчистішої енергії на Землі: вони розкидані по всьому світу

Учені з Віденського університету зробили несподіване відкриття під "колами фей" — круглими, порожніми ділянками землі, які можна зустріти в Намібії, Бразилії, Австралії та інших куточках світу.

Автори нового дослідження вважають, що під "колами фей" можуть ховатися підземні природні сховища водню. Такі "лисини" формуються внаслідок складних геомеханічних процесів. Іншими словами, вчені вважають, що знайшли підказки від самої природи, де шукати великі джерела чистої енергії, пише IDR.

Протягом десятиліть феномен "кіл фей" ставив у глухий кут геологів та екологів. Круглі ділянки землі сягають сотень метрів у діаметрі та заглиблюються лише на кілька в глибину. Вони утворюють занадто постійні візерунки, щоб вважати їх випадковістю.

За цей час висувалося безліч теорій про те, як з'явилися "кола фей". Розглядали варіанти з термітами, природним газом і дефіцитом води, але жодне з цих припущень не пояснювало таке широке поширення явища.

Але недавнє дослідження пов'язало "кола фей" з викидами природного водню з підземних резервуарів. Знайдений взаємозв'язок дає змогу припустити, що такі утворення на ґрунті можуть бути фізичними маркерами процесів, які відбуваються глибоко під землею.

На відміну від штучного водню, на виробництво якого йде величезна кількість електроенергії, природний водень або "білий" водень, створюється самою природою. Він залишає незначний вуглецевий слід і є перспективним кандидатом для використання в стійкій енергетиці.

Геолог Мартін Шепфер зі своєю командою з Віденського університету провели комп'ютерне моделювання взаємодії водню, води й опадів. Аналіз показав, що "кола фей" з'являються на поверхні внаслідок двоетапного механічного процесу, під час якого рух газу змінює структуру ґрунту.

"Але перш ніж проводити дороге буріння, нам необхідно зрозуміти, як утворюються "чарівні кола", наскільки великими можуть бути поклади і наскільки глибоко необхідно бурити", — каже Шепфер.

Водень підіймається нагору крізь пористі відкладення і виштовхує вгору воду, створюючи підняті ділянки землі. У цих місцях рослинність буквально бореться за своє виживання. За словами вчених, такий підйом можна порівняти з суфле.

"Можна сказати, що осад підіймається, як суфле, але тут діють геомеханічні процеси, тоді як у суфле — хімічні", — додає експерт.

Коли ж потік водню зменшується, тиск падає, через що ґрунт руйнується. Тоді ґрунт стискається і просідає, подібно до суфле, що осідає.

Такі підйоми й опускання вбивають рослинність, залишаючи після себе безплідні кола на землі, які з часом почали називати "колами фей".

На відміну від зеленого водню, для якого потрібна поновлювана електроенергія, або блакитного водню, що залежить від викопного палива, природний водень просто витікає з геологічних резервуарів, надаючи мінімальний вплив на навколишнє середовище. Низька собівартість виробництва і практично нульові викиди роблять його значущим гравцем у гонитві за чисту енергію.

Нагадаємо, мільйони років планета створювала в надрах джерела чистої енергії. Нове дослідження вчених припускає, що в гірських хребтах світу можуть ховатися величезні запаси природного водню.