"Блукаючі вогні" лякали людей століттями: тепер учені змогли пояснити цей феномен (фото)

Учені вважають, що їм вдалося розкрити секрет "блукаючих вогнів", які люди протягом століть пов'язували з містикою. Як виявилося, у всьому винні бульбашки води та метан.

На болотах і болотах люди іноді бачать над водою таємничі спалахи блакитного світла, які раніше пов'язували з примарами або духами. Пізніше вчені припустили, що ці вогні з'являються через згоряння газів, як-от метан або фосфін, що утворюються під час розкладання органічних речовин у воді, пише New Scientist.

Але досі залишалося незрозумілим, як саме можуть запалюватися ці гази. Раніше припускали, що однією з причин може бути статична електрика або блискавки, але ця теорія залишилася непідтвердженою.

Команда зі Стенфордського університету під керівництвом Річарда Зара в лабораторії змогли спостерігати за тим, як виникають спонтанні електричні іскри між бульбашками метану як у повітрі, так і у воді. Вчені назвали ці іскри мікроблискавками. Дослідники вважають, що у таких іскор достатньо сили, щоб запалити метан.

Іскра в бульбашках метану Фото: Yu Xia

"Ніхто ніколи не пов'язує воду з вогнем, усі вважають, що вода може тільки гасити вогонь. Мало хто знає, що за допомогою води можна отримати іскру і щось підпалити", — каже Зар.

У лабораторних умовах учені спостерігали за тим, як краплі води розміром з крупинку солі накопичують заряд і спонтанно створюють іскри. Вчені припустили, що аналогічний процес може відбуватися з бульбашками метану у воді.

В експерименті вчені використовували сопло, щоб пропустити через воду бульбашки метану, змішані з повітрям. За допомогою високошвидкісної камери вчені спостерігали за зіткненнями цих бульбашок. За процесом також стежили лічильники фотонів і спектрометр.

Піднімаючись у воді, бульбашки змінювали свою форму і накопичували заряд. Під час зіткнення двох бульбашок різниця в їхніх зарядах викликала іскру. У результаті з'являвся спалах, який реєстрували датчики і камера.

Також учені додали, що ці іскри можуть бути досить потужними, щоб запалити метан або ж інший газ.

