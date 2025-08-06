Живописный водопад бросает вызов гравитации: вода течет вертикально вверх (видео)

На севере Шотландии вблизи Вестер-Росс местные жители заметили необычное явление, когда вода под действием мощного ветра поднималась вверх, а не падала вниз под действием гравитации. Ученые говорят, что необычный феномен имеет простое объяснение.

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Местные говорят, что увидели, как водопад "пошел не в ту сторону", что и сняла Элейн Гловер на видео в своем Instagram.

На кадрах можно увидеть, что вода вместо того, чтобы падать вниз, поднималась под силой ветра в противоположном направлении. Очевидица этого явления говорит, что в их регионе бывают довольно сильные ветры.

"У нас здесь в Applecross были просто сумасшедшие ветры. Я видела такое раньше, но никогда в августе", — цитирует женщину издание What's The Jam.

Другие местные жители также были шокированы увиденным. В частности, Калум Сазерленд отметил, что видел много водопадов, однако ни разу не наталкивался на "подъем воды".

По информации СМИ, эти кадры были сняты в понедельник, 4 августа. Именно тогда территорию Великобритании накрыл шторм "Флорис", который имел скорость ветра до 80 миль в час (около 130 км/ч).

От непогоды больше всего пострадала именно Шотландия: почти 44 тысячи жителей остались без света из-за погоды. Сильные ветры вызвали отмену авиасообщения, работы железной дороги, паромных переправ и объявление штормового предупреждения в ряде шотландских регионов.

Феномен "подвешенной воды": мнение ученых

В то же время ученые рассказывают о так называемом феномене "подвешенной воды", когда из-за силы ветра поток может менять свое направление, нарушая привычный закон гравитации. Специалисты отмечают, что такое явление регулярно происходит по двум причинам:

скорость ветра начинает давить на поток;

его сила начинает преодолевать гравитацию, тем самым меняет дальнейшее направление движения воды.

"Энергия и силы, которые порождают эти природные явления, могут толкать воду вверх, заставляя ее естественным образом подниматься в виде волны, подниматься на берег или менять угол падения", — констатируют специалисты.

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